Économie

Le Vietnam accélère vers une croissance de qualité

La BAD souligne la forte dynamique de l’économie vietnamienne tout en appelant à accélérer la transformation du modèle de croissance afin d’en renforcer la qualité et la durabilité.

De janvier à juillet 2026, les exportations ont augmenté de 21,7 %, tandis que les importations ont bondi de 34,8 %. Photo: VNA
De janvier à juillet 2026, les exportations ont augmenté de 21,7 %, tandis que les importations ont bondi de 34,8 %. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans un contexte où les moteurs traditionnels de croissance montrent leurs limites, la transformation du modèle de développement est devenue une nécessité. La Banque asiatique de développement (BAD) estime que le Vietnam a accompli des progrès significatifs dans cette transition. Pour autant, afin de maintenir une trajectoire de développement durable à long terme, le pays doit encore relever d’importants défis.

Des avancées majeures

S’exprimant lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Bui Minh Giap, économiste en chef de la BAD au Vietnam, a indiqué que grâce à la poursuite de sa politique d’ouverture, à l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), au développement des infrastructures et à une main-d’œuvre compétitive, le Vietnam était passé du statut d’économie à faible revenu à celui de centre de production et d’exportation important dans la région.

Bui Minh Giap a souligné que le Vietnam était devenu un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure plus tôt que l’objectif fixé pour 2020. Selon la classification de la Banque mondiale, le revenu national brut (RNB) par habitant du Vietnam est passé de 4 490 dollars en 2024 à 4 970 dollars en 2025, franchissant le seuil de 4 636 dollars pour intégrer cette catégorie après 17 ans dans la tranche inférieure.

S’agissant de la dynamique économique récente, lors de la conférence de presse consacrée à la présentation, en septembre, du rapport sur les Perspectives du développement en Asie (ADO), Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam, a salué les résultats enregistrés au premier semestre 2026. Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,2 %, contre 7,5 % sur la même période de l’année précédente. Cette croissance s’est diffusée à plusieurs secteurs de l’économie, portée notamment par l’expansion de l’industrie manufacturière, la consommation intérieure, la stabilité des flux d’IDE et des mesures de soutien opportunes.

De son côté, Bui Minh Giap a relevé que la croissance reposait sur l’ensemble des branches de l’économie. L’investissement et la production demeurent deux moteurs essentiels, tandis que les IDE constituent toujours un point fort. Les capitaux enregistrés et décaissés ont ainsi progressé au cours des huit premiers mois de l’année. Par ailleurs, l’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier s’est maintenu au-dessus du seuil de 50 points pendant 14 mois consécutifs, témoignant d’une expansion continue de la production.

Face à ces indicateurs, la BAD a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour le Vietnam, estimant le taux à 7,8 % pour 2026, contre 7,2 % en juillet, et à 7,6 % pour 2027.

Des goulots d’étranglement internes

Malgré ces avancées, la BAD estime que le modèle de croissance vietnamien demeure fortement tributaire de l’accumulation de capital, du crédit bancaire, d’une main-d’œuvre à faible coût, des investissements directs étrangers et des matières premières importées.

vnanet_potal-hung-yen-mo-khong-gian-don-dong-von-fdi-the-he-moi-8993297.jpg
Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,2 %, contre 7,5 % sur la même période de l’année précédente. Photo: VNA

Le premier défi tient à la forte dépendance de l’économie au crédit bancaire. Fin 2025, l’encours total des crédits représentait 145 % du PIB, tandis que le marché des obligations d’entreprises ne pesait qu’environ 10 % du PIB. La croissance rapide du crédit par rapport aux dépôts réduit les marges de manœuvre des banques pour poursuivre l’expansion du financement, notamment à long terme, indispensable aux grands projets d’infrastructure.

Par ailleurs, Bui Minh Giap a relevé l’apparition d’un déficit commercial, les importations progressant plus vite que les exportations. De janvier à juillet 2026, les exportations ont augmenté de 21,7 %, tandis que les importations ont bondi de 34,8 %, portant le déficit commercial de marchandises à 20,5 milliards de dollars. Bien que cette hausse des importations reflète une expansion de l’activité productive liée aux achats de machines et de composants, elle montre également la dépendance de l’économie nationale vis-à-vis des intrants importés.

Un autre enjeu soulevé par Shantanu Chakraborty concerne le renforcement du secteur privé local. Durant les sept premiers mois de l’année, 155 300 entreprises se sont retirées du marché, malgré la création ou la reprise d’activité de 187 200 entreprises. Cela traduit les difficultés persistantes auxquelles fait face le secteur privé.

Les représentants de la BAD ont souligné la nécessité de renforcer les capacités des entreprises locales afin qu’elles puissent mieux tirer parti des retombées des IDE et s’intégrer davantage aux chaînes de valeur. Les petites et moyennes entreprises représentent en effet 95 % du tissu économique.

Enfin, Bui Minh Giap a préconisé de passer d’une approche principalement axée sur l’attraction de projets d’IDE à la mise en place d’un véritable écosystème autour de ces investissements. La sélection des projets devrait accorder une attention accrue à leur valeur ajoutée locale, au transfert de technologies, à la recherche et développement ainsi qu’à la formation de la main-d’œuvre. L’objectif est de consolider les fondements d’une croissance durable et d’aider le Vietnam à éviter le piège du revenu intermédiaire. -VNA

#Banque asiatique de développement #DLVN #croissance de qualité
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Tour de contrôle aérien de Phu Quoc. Photo: VietnamPlus

Renforcement de la gestion des vols à Phu Quoc à l’approche de l'APEC 2027

Selon la planification approuvée, l’aéroport international de Phu Quoc sera modernisé et agrandi d’ici 2030 afin de porter sa capacité à 10 millions de passagers et 25 000 tonnes de marchandises par an. Il pourra notamment accueillir des avions gros-porteurs modernes tels que les Boeing 747, Boeing 787 et Airbus A350. À l’horizon 2050, sa capacité d’exploitation devrait atteindre 18 millions de passagers et 50 000 tonnes de marchandises par an.

Des délégués visitent des stands lors de la Semaine des produits Vietnam-Laos. Photo: VNA

Hanoï accueille la Semaine des produits Vietnam-Laos

La semaine commerciale constitue une étape concrète pour présenter les produits emblématiques des deux nations, offrant ainsi aux consommateurs de la capitale et aux visiteurs une occasion unique de découvrir et d'expérimenter la richesse des terroirs locaux.

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Nguyên Duc Chi (2e à partir de la droite), visitant l’Autorité portuaire de Busan. Photo : VNA

Le Vietnam et la République de Corée partagent leur expertise budgétaire et régionale

Lors d’une rencontre avec le vice-maire de Busan, Kim Kyung-duk, les discussions ont porté sur le partage d'expériences concernant la gestion budgétaire, la décentralisation des budgets locaux, les mécanismes de soutien du budget central, les politiques visant à attirer les investissements du secteur privé dans les infrastructures techniques, ainsi que la gouvernance et les mécanismes financiers au service de la connectivité régionale.

En 2025, les exportations vietnamiennes de noix de cajou vers l’Argentine ont dépassé 270 tonnes, soit 1,7 fois plus qu’en 2024, pour une valeur de près de 1,2 million de dollars. Photo: VNA

Noix de cajou : le Vietnam veut renforcer sa présence en Argentine

Le Vietnam entend renforcer sa présence sur le marché argentin de la noix de cajou en intensifiant les échanges avec les importateurs et distributeurs locaux, en diversifiant ses débouchés en Amérique du Sud et en valorisant les capacités de transformation de sa filière.

Le groupe Nestlé Vietnam, entreprise détenue à 100 % par des capitaux étrangers suisses, augmente continuellement ses investissements et étend ses activités dans la province de Hung Yen depuis 2017. Photo: VNA

Le Vietnam confirme son rôle de moteur de croissance en Asie du Sud-Est

En septembre, plusieurs institutions financières et médias internationaux ont souligné la résilience et le dynamisme de l’économie vietnamienne, portée par de solides fondamentaux, l’afflux croissant de capitaux étrangers et l’accélération de la transformation technologique.

Le VIFC-DN se classe au 71e rang sur 117 centres financiers évalués. Photo : baochinhphu.vn

Le centre financier international du Vietnam à Da Nang classé 71e au monde

Pour sa première apparition dans le Global Financial Centres Index (GFCI), le Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN) se classe au 71e rang parmi 117 centres financiers évalués, confirmant les progrès réalisés dans la mise en place de ses fondements et son intégration progressive aux réseaux financiers internationaux.