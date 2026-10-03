Le Sud du Vietnam accélère la restructuration de son espace économique

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La restructuration de l’espace économique du Sud du Vietnam franchit une nouvelle étape avec la mise en œuvre de la résolution n° 27-NQ/TW du 28 août 2026 du Bureau politique sur le développement des régions et l’organisation de l’espace national dans la nouvelle période.

Cette orientation définie par la Résolution n° 27-NQ/TW se concrétise progressivement à Hô Chi Minh-Ville et dans les localités de la région du Sud-Est et du delta du Mékong à travers des accords de coopération pour le développement intra- et interrégional.

Les programmes de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les localités de la région du Sud-Est et du delta du Mékong pour la période 2023-2025 témoignent d’un approfondissement progressif de la coopération, qui est passée des activités d’échange et de mise en relation à des programmes de coordination concrets, étroitement liés aux besoins et aux atouts de chaque localité.

Dans le Sud-Est, la coopération porte principalement sur les infrastructures de transport interrégionales, avec la mise en service de l’autoroute Bien Hoa - Vung Tau, l’ouverture à la circulation de la rocade n° 3 de Hô Chi Minh-Ville, le lancement de certains tronçons de la rocade n° 4 et des travaux des ponts Phu My 2, Cat Lai et Dong Nai 2. Dans le commerce et le tourisme, des programmes de mise en relation de l’offre et de la demande, de promotion commerciale et de développement de circuits touristiques interconnectés ont été déployés. Dans les sciences et technologies, la plateforme d’échanges technologiques a enregistré plus de 1,62 million de visites.

Dans le delta du Mékong, la coopération couvre notamment la santé, le commerce, le tourisme, la formation des ressources humaines, l’emploi, les sciences, les technologies et l’innovation. Dans le secteur de la santé, les localités coordonnent la mise en place d’un réseau de soins spécialisés, la formation des ressources humaines et le transfert de technologies depuis les hôpitaux spécialisés de Hô Chi Minh-Ville.

Des usines dans la zone industrielle TMTC, située dans la zone économique de la porte frontalière de Moc Bai, commune de Ben Cau, province de Tay Ninh. Photo : VNA

Malgré ces avancées, l’efficacité de la coopération reste inégale dans certains domaines et ses effets d’entraînement encore limités.

Pour la période 2026-2030, Bui Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, souligne la nécessité de remédier à ces insuffisances et de définir des domaines de coopération prioritaires, concrets et réalisables, adaptés au nouvel espace de développement après la réorganisation des unités administratives au niveau provincial.

Cette orientation bénéficie d’un nouveau cadre juridique, notamment de la Loi sur le développement urbain, qui constitue une base institutionnelle importante pour passer d’une coopération fondée sur les limites administratives à la création conjointe d’un espace de développement économique interrégional. Hô Chi Minh-Ville entend ainsi renforcer son rôle de locomotive grâce à ses capacités de connexion, à la qualité de ses institutions et à sa capacité à élargir l’espace de développement.

Selon l’expert économique Tran Du Lich, une structure de coopération avec le delta du Mékong pourrait être organisée autour du delta comme centre de production et de transformation des produits agricoles et aquatiques, du Sud-Est comme centre industriel et logistique, et de Hô Chi Minh-Ville comme centre financier, technologique, commercial et de connexion internationale. Dans cette configuration, le delta du Mékong et le Sud-Est, avec Hô Chi Minh-Ville comme noyau, formeraient non plus deux régions voisines, mais un espace économique complémentaire au sein d’une même chaîne de valeur. -VNA