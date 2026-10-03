Économie

Le Sud du Vietnam accélère la restructuration de son espace économique

Les programmes de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les localités de la région du Sud-Est et du delta du Mékong pour la période 2023-2025 témoignent d’un approfondissement progressif de la coopération, qui est passée des activités d’échange et de mise en relation à des programmes de coordination concrets, étroitement liés aux besoins et aux atouts de chaque localité.

Vue panoramique de Saigon-SSA dans le quartier de Tan Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Vue panoramique de Saigon-SSA dans le quartier de Tan Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La restructuration de l’espace économique du Sud du Vietnam franchit une nouvelle étape avec la mise en œuvre de la résolution n° 27-NQ/TW du 28 août 2026 du Bureau politique sur le développement des régions et l’organisation de l’espace national dans la nouvelle période.

Cette orientation définie par la Résolution n° 27-NQ/TW se concrétise progressivement à Hô Chi Minh-Ville et dans les localités de la région du Sud-Est et du delta du Mékong à travers des accords de coopération pour le développement intra- et interrégional.

Les programmes de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les localités de la région du Sud-Est et du delta du Mékong pour la période 2023-2025 témoignent d’un approfondissement progressif de la coopération, qui est passée des activités d’échange et de mise en relation à des programmes de coordination concrets, étroitement liés aux besoins et aux atouts de chaque localité.

Dans le Sud-Est, la coopération porte principalement sur les infrastructures de transport interrégionales, avec la mise en service de l’autoroute Bien Hoa - Vung Tau, l’ouverture à la circulation de la rocade n° 3 de Hô Chi Minh-Ville, le lancement de certains tronçons de la rocade n° 4 et des travaux des ponts Phu My 2, Cat Lai et Dong Nai 2. Dans le commerce et le tourisme, des programmes de mise en relation de l’offre et de la demande, de promotion commerciale et de développement de circuits touristiques interconnectés ont été déployés. Dans les sciences et technologies, la plateforme d’échanges technologiques a enregistré plus de 1,62 million de visites.

Dans le delta du Mékong, la coopération couvre notamment la santé, le commerce, le tourisme, la formation des ressources humaines, l’emploi, les sciences, les technologies et l’innovation. Dans le secteur de la santé, les localités coordonnent la mise en place d’un réseau de soins spécialisés, la formation des ressources humaines et le transfert de technologies depuis les hôpitaux spécialisés de Hô Chi Minh-Ville.

vnanet-sud-1.jpg
Des usines dans la zone industrielle TMTC, située dans la zone économique de la porte frontalière de Moc Bai, commune de Ben Cau, province de Tay Ninh. Photo : VNA

Malgré ces avancées, l’efficacité de la coopération reste inégale dans certains domaines et ses effets d’entraînement encore limités.

Pour la période 2026-2030, Bui Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, souligne la nécessité de remédier à ces insuffisances et de définir des domaines de coopération prioritaires, concrets et réalisables, adaptés au nouvel espace de développement après la réorganisation des unités administratives au niveau provincial.

Cette orientation bénéficie d’un nouveau cadre juridique, notamment de la Loi sur le développement urbain, qui constitue une base institutionnelle importante pour passer d’une coopération fondée sur les limites administratives à la création conjointe d’un espace de développement économique interrégional. Hô Chi Minh-Ville entend ainsi renforcer son rôle de locomotive grâce à ses capacités de connexion, à la qualité de ses institutions et à sa capacité à élargir l’espace de développement.

Selon l’expert économique Tran Du Lich, une structure de coopération avec le delta du Mékong pourrait être organisée autour du delta comme centre de production et de transformation des produits agricoles et aquatiques, du Sud-Est comme centre industriel et logistique, et de Hô Chi Minh-Ville comme centre financier, technologique, commercial et de connexion internationale. Dans cette configuration, le delta du Mékong et le Sud-Est, avec Hô Chi Minh-Ville comme noyau, formeraient non plus deux régions voisines, mais un espace économique complémentaire au sein d’une même chaîne de valeur. -VNA

#Sud du Vietnam #résolution n° 27-NQ/TW #développement des régions #organisation de l’espace national
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Ho Chi Minh-Ville compte plus de 22 000 systèmes solaires sur toiture, dont environ 6 300 fonctionnent en auto-production et auto-consommation. Photo: nhandan.vn

La région Sud-Est accélère la transition vers l’énergie verte

La région Sud-Est dispose d’un vaste potentiel pour développer l’énergie solaire sur toiture en auto-production et auto-consommation. Face à la demande croissante d’électricité sur place de la part des habitants et des entreprises, le gouvernement a promulgué le décret n° 243/2026/ND-CP le 26 juin 2026.

Le parc national d’U Minh Ha. Phoo: VNA

U Minh Ha, le « poumon vert » de l’extrême Sud du Vietnam

Lorsqu’on évoque Ca Mau, beaucoup pensent immédiatement à Dat Mui, où se trouve le point le plus méridional du Vietnam. Pourtant, à l’ouest de la province s’étend un territoire encore sauvage, mystérieux et profondément marqué par la culture du Sud : la forêt d’U Minh Ha.

Voir plus

Tour de contrôle aérien de Phu Quoc. Photo: VietnamPlus

Renforcement de la gestion des vols à Phu Quoc à l’approche de l'APEC 2027

Selon la planification approuvée, l’aéroport international de Phu Quoc sera modernisé et agrandi d’ici 2030 afin de porter sa capacité à 10 millions de passagers et 25 000 tonnes de marchandises par an. Il pourra notamment accueillir des avions gros-porteurs modernes tels que les Boeing 747, Boeing 787 et Airbus A350. À l’horizon 2050, sa capacité d’exploitation devrait atteindre 18 millions de passagers et 50 000 tonnes de marchandises par an.

Des délégués visitent des stands lors de la Semaine des produits Vietnam-Laos. Photo: VNA

Hanoï accueille la Semaine des produits Vietnam-Laos

La semaine commerciale constitue une étape concrète pour présenter les produits emblématiques des deux nations, offrant ainsi aux consommateurs de la capitale et aux visiteurs une occasion unique de découvrir et d'expérimenter la richesse des terroirs locaux.

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Nguyên Duc Chi (2e à partir de la droite), visitant l’Autorité portuaire de Busan. Photo : VNA

Le Vietnam et la République de Corée partagent leur expertise budgétaire et régionale

Lors d’une rencontre avec le vice-maire de Busan, Kim Kyung-duk, les discussions ont porté sur le partage d'expériences concernant la gestion budgétaire, la décentralisation des budgets locaux, les mécanismes de soutien du budget central, les politiques visant à attirer les investissements du secteur privé dans les infrastructures techniques, ainsi que la gouvernance et les mécanismes financiers au service de la connectivité régionale.

En 2025, les exportations vietnamiennes de noix de cajou vers l’Argentine ont dépassé 270 tonnes, soit 1,7 fois plus qu’en 2024, pour une valeur de près de 1,2 million de dollars. Photo: VNA

Noix de cajou : le Vietnam veut renforcer sa présence en Argentine

Le Vietnam entend renforcer sa présence sur le marché argentin de la noix de cajou en intensifiant les échanges avec les importateurs et distributeurs locaux, en diversifiant ses débouchés en Amérique du Sud et en valorisant les capacités de transformation de sa filière.

Le groupe Nestlé Vietnam, entreprise détenue à 100 % par des capitaux étrangers suisses, augmente continuellement ses investissements et étend ses activités dans la province de Hung Yen depuis 2017. Photo: VNA

Le Vietnam confirme son rôle de moteur de croissance en Asie du Sud-Est

En septembre, plusieurs institutions financières et médias internationaux ont souligné la résilience et le dynamisme de l’économie vietnamienne, portée par de solides fondamentaux, l’afflux croissant de capitaux étrangers et l’accélération de la transformation technologique.