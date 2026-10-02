Forum maritime du Vietnam 2026 : renforcer la coopération pour une nation maritime forte

Hanoï (VNA) – Le Forum maritime du Vietnam 2026, placé sous le thème « Coopération et intégration internationales pour faire du Vietnam une nation maritime puissante », s’est achevé le 2 octobre à Hanoï.

Les discussions ont été structurées autour de trois sessions consacrées à la mobilisation des ressources et au renforcement des connectivités internationales pour un développement maritime durable, aux sciences, aux technologies et à la gouvernance maritime dans la nouvelle ère, ainsi qu’au renforcement de la coopération internationale au niveau local en vue de protéger l’environnement et de valoriser les valeurs des communautés côtières.

Lors de la séance de clôture, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong a souligné qu’une exigence majeure se dégageait des discussions : la coopération internationale doit être transformée en capacités propres au Vietnam. Les capitaux, technologies et connaissances provenant de l’extérieur ne peuvent devenir une véritable force maritime que s’ils contribuent à développer les ressources humaines, les données, les processus et les capacités nationales nécessaires à leur utilisation autonome.

Selon le vice-ministre, quatre principaux enseignements ressortent du forum. Premièrement, la coopération et l’intégration internationales constituent un pilier du renforcement de la puissance maritime. Face à des défis maritimes de plus en plus complexes et transfrontaliers, aucun pays ne peut les relever par une action unilatérale.

Deuxièmement, le Vietnam doit transformer la coopération et l’intégration internationales en ressources au service d’une économie maritime bleue, moderne et compétitive à l’échelle mondiale.

Troisièmement, les sciences, les technologies, l’innovation et les données maritimes doivent constituer le socle d’une gouvernance maritime moderne. La coopération scientifique et technologique ne doit donc pas se limiter aux échanges universitaires, mais déboucher sur des technologies, des produits, des modèles de gouvernance et de nouvelles capacités pour le Vietnam.

Enfin, les populations, les communautés, les entreprises et les écosystèmes doivent être placés au cœur de la coopération et de l’intégration internationales pour un espace maritime durable.

Le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a estimé que la coopération internationale devait contribuer à renforcer les capacités nationales afin que le Vietnam puisse, à partir de ces capacités, apporter des contributions plus concrètes à la région et à la communauté internationale. « Un Vietnam plus fort sur le plan maritime doit aussi être un Vietnam qui contribue davantage à la paix, à la coopération et au développement durable », a-t-il souligné.

Le ministère des Affaires étrangères entend recueillir les recommandations issues du forum et coordonner leur synthèse avec les ministères, secteurs et localités afin de les soumettre aux autorités compétentes pour servir à la mise en œuvre de la Résolution n° 20-NQ/TW. Il prévoit également de mettre en relation les propositions concrètes avec les partenaires intéressés et d’étudier la possibilité de faire du Forum maritime du Vietnam un événement annuel, à la fois un canal de consultation politique et une plateforme de mise en relation pour la coopération.

En clôturant le forum, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a souligné qu’un pays maritime fort doit savoir tirer parti à la fois de ses propres ressources et de la coopération internationale. Selon lui, la coopération ouvre de nouvelles possibilités, mais c’est la capacité du pays à les mettre à profit qui permet de renforcer sa puissance et sa contribution à la région et à la communauté internationale. -VNA

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