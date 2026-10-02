Vietnam - Afrique du Sud : volonté commune de renforcer la coopération parlementaire et économique

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Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Afrique du Sud, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Hong Dien, s’est entretenu, le 1er octobre au siège du Parlement sud-africain, avec la vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-africaine, Annelie Lotriet.

Rappelant la tradition de solidarité et de soutien mutuel entre les deux peuples, notamment durant leur lutte contre le colonialisme et le régime d’apartheid, Nguyen Hong Dien a souligné que sa visite visait à concrétiser les domaines de coopération convenus à la suite de l’élévation officielle des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, en novembre 2025.

À cette occasion, il a félicité le Parlement sud-africain pour le succès de la 69e Conférence parlementaire du Commonwealth (CPC), organisée en septembre 2026, qui a contribué à affirmer son rôle et sa position au sein des forums parlementaires internationaux.

Se félicitant de la visite officielle de Nguyen Hong Dien et de la délégation vietnamienne, Annelie Lotriet a souligné que celle-ci revêtait une importance particulière. Elle ouvre, selon elle, de nouvelles perspectives pour la coopération parlementaire et donne également une nouvelle impulsion à l’élargissement de la coopération bilatérale dans différents domaines depuis l’établissement du partenariat stratégique. Exprimant son appréciation du Vietnam, elle a proposé que les deux parties poursuivent leur coordination afin de définir des orientations et une stratégie de coopération efficaces pour les prochaines années.

Présentant à son homologue la situation du Vietnam, Nguyen Hong Dien a indiqué qu’après 40 ans de Renouveau, le pays avait enregistré d’importants acquis à portée historique. L’économie vietnamienne a dépassé 515 milliards de dollars et maintenu une forte dynamique de croissance, avec une progression de 8,18 % au premier semestre 2026.

Le Vietnam entre actuellement dans une nouvelle phase de développement et entend mener de profondes réformes institutionnelles afin de créer des conditions plus favorables à la croissance. Le perfectionnement des institutions et le renforcement des capacités de mise en œuvre sont considérés comme des avantages compétitifs nationaux, tandis que les sciences et technologies, l’innovation, les transformations numérique et verte ainsi que le développement de l’économie circulaire sont appelés à devenir de nouveaux moteurs de croissance.

Ces orientations visent à faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045. Dans ce processus, l’AN du Vietnam a profondément réorienté son approche législative, passant d’une logique de gestion à une logique de création des conditions du développement. Elle applique notamment le mécanisme permettant de modifier plusieurs lois au moyen d’une seule loi et a adopté de nombreux textes destinés à lever les obstacles institutionnels et à mobiliser les ressources pour le développement socio-économique.

Lors de leurs discussions sur les orientations de coopération à venir, les dirigeants des deux organes législatifs sont convenus de faire de la coopération parlementaire un pilier important des relations bilatérales. Ils ont notamment décidé de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et entre commissions spécialisées, d’accélérer la signature d’un mémorandum d’entente entre les deux organes législatifs et de maintenir une coordination étroite au sein des forums parlementaires multilatéraux internationaux.

Le Vietnam a proposé au Parlement sud-africain d’encourager le gouvernement à faciliter l’accès des produits vietnamiens au marché sud-africain et à créer des conditions favorables aux investissements et aux activités des grands groupes vietnamiens dans des secteurs à fort potentiel, notamment l’électronique, les télécommunications, les minerais, les énergies renouvelables, le textile-habillement et les industries auxiliaires, ainsi que dans des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle et l’innovation.

Les deux parties sont convenues de soutenir leurs entreprises afin qu’elles puissent accéder aux marchés des deux régions.

Nguyen Hong Dien a également demandé à la partie sud-africaine de continuer à soutenir et à faciliter les conditions de vie et de travail de la communauté vietnamienne en Afrique du Sud, afin qu’elle puisse s’y établir de manière stable et jouer son rôle de pont d’amitié entre les deux peuples.

À l’issue de l’entretien, Nguyen Hong Dien a invité Annelie Lotriet à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. Cette dernière a accepté l’invitation.

Dans une interview accordée au correspondant de la VNA en Afrique du Sud, Annelie Lotriet a exprimé le souhait de renforcer les relations entre les organes législatifs des deux pays, soulignant notamment le rôle du Vietnam comme porte d’entrée stratégique pour l’Afrique du Sud vers le marché asiatique.

Concernant les perspectives de coopération parlementaire, elle a estimé que les relations entre les deux organes législatifs disposaient d’un important potentiel, notamment en matière d’échanges de connaissances et d’expertise. Les deux parties sont convenues d’intensifier leur coopération législative, notamment dans l’élaboration de cadres juridiques adaptés à l’ère numérique, afin d’identifier de nouvelles possibilités de coopération répondant aux évolutions du contexte actuel.

Annelie Lotriet a exprimé sa confiance dans le soutien du Vietnam et affirmé que Pretoria continuerait à accompagner et à soutenir Hanoï au sein des forums internationaux.

La dirigeante du Parlement sud-africain s’est déclarée convaincue que cette interaction stratégique continuerait à se renforcer et à s’élargir, apportant des bénéfices concrets au développement des deux pays.-VNA

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