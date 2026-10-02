Politique

Vietnam-Cambodge : renforcer la protection et la valorisation des Monuments de l’amitié

Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération pour préserver et valoriser les Monuments de l’amitié Vietnam-Cambodge, symboles de la solidarité, de l’amitié traditionnelle et de la coopération durable entre les deux pays.

Le général de corps d’armée Nguyen Van Gau (deuxième à partir de la droite), vice-ministre de la Défense et chef de la délégation du ministère vietnamien de la Défense, avec les chefs et chefs adjoints des délégations. Photo: VNA
Le général de corps d’armée Nguyen Van Gau (deuxième à partir de la droite), vice-ministre de la Défense et chef de la délégation du ministère vietnamien de la Défense, avec les chefs et chefs adjoints des délégations. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministère vietnamien de la Défense et le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge ont tenu, le 2 octobre à Hô Chi Minh-Ville, leur 9e réunion consacrée à la mise en œuvre des projets de construction, de rénovation et de restauration des Monuments de l’amitié Vietnam-Cambodge au Cambodge.

La délégation vietnamienne était conduite par le général de corps d’armée Nguyen Van Gau, vice-ministre de la Défense, et la délégation cambodgienne par Samdech Men Sam An, présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge.

Lors de la réunion, le général de corps d’armée Nguyen Van Gau a souligné que, malgré de nombreux défis, les relations Vietnam-Cambodge avaient continué de se développer efficacement ces dernières années, tandis que les liens politiques étaient constamment consolidés. Les acquis enregistrés par les deux pays constituent une base importante pour approfondir leur coopération, consolider leur indépendance et leur souveraineté et favoriser leur développement, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Samdech Men Sam An a réaffirmé que le Cambodge attachait une grande importance à l’amitié traditionnelle et à la coopération globale avec le Vietnam, fondées sur les principes de bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme. Elle a exprimé la reconnaissance du Cambodge envers les soldats volontaires et le peuple vietnamiens pour leur aide à la libération du peuple cambodgien du régime génocidaire, à la prévention de son retour et à la reconstruction du pays.

Selon elle, les Monuments de l’Amitié, dont la construction a reçu l’aval des dirigeants des deux pays, constituent un symbole des relations historiques d’amitié, de coopération et d’entraide entre les deux peuples. Le Cambodge s’est engagé à continuer d’assurer leur gestion, leur protection, leur réparation et leur restauration, ainsi qu’à sensibiliser les populations des deux pays à leur signification.

Les deux parties ont évalué les résultats de la mise en œuvre des projets de construction, de réparation, de rénovation et de restauration des Monuments de l’amitié Vietnam-Cambodge. Elles ont estimé que ces projets progressaient conformément au calendrier et produisaient des résultats positifs, conformément au procès-verbal de la 8e réunion, signé le 15 octobre 2025 à Hô Chi Minh-Ville.

Depuis 2015, le Vietnam a accordé des financements au Cambodge pour construire, rénover et restaurer 24 Monuments de l’amitié Vietnam-Cambodge, ainsi que pour réparer et moderniser les locaux de travail et fournir des équipements et des moyens matériels au Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge.

À l’avenir, les deux parties poursuivront leur coordination afin de promouvoir la signification et la valeur de ces monuments, considérés comme des témoignages de la solidarité et de l’amitié entre les deux pays. Elles s’attacheront notamment à sensibiliser leurs populations à leur importance historique et symbolique, contribuant ainsi à consolider les liens bilatéraux.

Les deux parties sont convenues de coordonner activement la mise en œuvre du futur mémorandum d’entente entre les gouvernements vietnamien et cambodgien sur la protection et la valorisation des Monuments de l’amitié Vietnam-Cambodge au Cambodge, conformément aux orientations et aux responsabilités définies par les gouvernements des deux pays. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-Cambodge #Monuments de l’amitié
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