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Le GII 2026 met en lumière les progrès du Vietnam en matière d’innovation

Les résultats du GII 2026 de l’OMPI témoignent des progrès du Vietnam en matière d’innovation et soulignent les enjeux liés à la recherche, aux technologies et à la valorisation des ressources nationales dans le cadre de la Résolution n° 57-NQ/TW.

Une séance de travail entre le ministère de la Sécurité publique et le Comité consultatif de l'OMPI. Photo d'illustration : VNA
Une séance de travail entre le ministère de la Sécurité publique et le Comité consultatif de l'OMPI. Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Selon l’Indice mondial de l’innovation 2026 (GII 2026) publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Vietnam se classe au 35e rang mondial pour les résultats en matière d’innovation, contre le 54e pour les facteurs d’entrée. Cela montre que l’économie continue d’obtenir des résultats relativement élevés au regard des ressources mobilisées.

C’est ce qu’a estimé l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU et des autres organisations internationales à Genève, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information au sujet du GII 2026.

Selon le diplomate, le GII 2026 constitue la 19e édition du rapport annuel phare de l’OMPI, qui évalue les capacités d’innovation de 139 économies. Pour le Vietnam, l’élément notable ne réside pas seulement dans son gain d’une place.

L’OMPI souligne également une performance qui s’inscrit dans la durée : l’Inde et le Vietnam sont les deux seules économies à avoir maintenu, pendant 16 années consécutives, des performances en matière d’innovation supérieures à ce que leur niveau de développement laisserait attendre, soit la plus longue période parmi toutes les économies suivies. L’OMPI cite par ailleurs le Vietnam parmi les économies à revenu intermédiaire progressant le plus rapidement.

Un autre point notable concerne l’essor des start-up fondées sur la science de pointe. Le directeur général de l’OMPI, Daren Tang, a cité l’exemple d’une entreprise vietnamienne spécialisée dans le diagnostic moléculaire pour illustrer l’émergence de ce type d’entreprise en dehors des pôles scientifiques traditionnels.

Au sein de l’ASEAN, Singapour se classe au 5e rang mondial, la Malaisie au 34e, le Vietnam au 43e, la Thaïlande au 44e, les Philippines au 52e et l’Indonésie au 55e. L’OMPI estime que ces économies sont profondément intégrées aux chaînes de valeur régionales et mondiales, mais disposent d’atouts différents.

La Malaisie se distingue dans la production de haute technologie, au 17e rang mondial ; les Philippines se classent au 18e rang pour les exportations de services liés aux technologies de l’information et de la communication ; et l’Indonésie au 26e rang pour les opérations de capital-risque en phase avancée. Le Vietnam se classe au 34e rang pour la valeur des start-up licornes rapportée à la taille de son économie et au 5e rang mondial pour la création d’applications mobiles.

L’ambassadeur Mai Phan Dung a estimé que le modèle fondé sur l’ouverture commerciale, l’attraction des investissements, la production de haute technologie et la participation aux chaînes d’approvisionnement internationales avait produit des résultats tangibles. Pour progresser davantage, le Vietnam doit toutefois transformer les activités de production en connaissances conservées au niveau national, développer les ressources humaines dans la recherche, accroître le nombre de brevets d’origine vietnamienne, améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et favoriser une participation plus approfondie des entreprises nationales à la recherche et développement.

Il a estimé que les résultats du Vietnam au GII 2026 devaient être considérés dans le contexte de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW, qui identifie les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale comme des percées majeures et des moteurs essentiels du développement.

Les résultats relevés par l’OMPI dans les exportations de haute technologie, la production technologique et les produits innovants montrent que le Vietnam a déjà développé certaines capacités pour relier l’innovation aux marchés et aux chaînes de valeur mondiales. - VNA

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