Renforcer les liens entre les communautés scientifiques dans le domaine de la chimie

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, en coopération avec le Fonds VinFuture, a organisé le 1er octobre le programme VinFuture InnovaConnect 2026, placé sous le thème "Promouvoir l’innovation dans la chimie et la découverte de médicaments", réunissant de nombreux scientifiques vietnamiens et étrangers.

L’événement vise à favoriser les échanges entre scientifiques, enseignants, chercheurs, doctorants et étudiants sur les nouvelles orientations de recherche en chimie et en découverte de médicaments, ainsi qu’à développer les possibilités de coopération scientifique, de transfert de technologies et d’application des résultats de recherche.

Le professeur associé et docteur Nguyen Minh Tam, vice-directeur de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la chimie était étroitement liée à la vie quotidienne, notamment à travers les médicaments, les nouveaux matériaux économes en énergie, le traitement de l’eau et des déchets ou encore les solutions pour une agriculture durable.

Selon lui, l’enjeu est de transformer les connaissances scientifiques fondamentales acquises en laboratoire en solutions concrètes au service de la société.

L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville considère le transfert des connaissances scientifiques comme une orientation majeure et s’attache à construire un écosystème universitaire d’innovation dans lequel la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et la coopération avec les entreprises sont étroitement liées.

De la chimie pharmaceutique aux sciences des matériaux, en passant par les biotechnologies, les sciences biomédicales, l’environnement, l’énergie et les technologies de production modernes, de nombreux domaines nécessitent de nouvelles découvertes, de nouveaux procédés ainsi que des ressources humaines capables de transformer les idées scientifiques en valeur concrète.

Le programme contribuera à stimuler l’esprit de recherche chez les élèves et les étudiants, à élargir les possibilités de coopération interdisciplinaire entre scientifiques et enseignants-chercheurs, tout en renforçant les liens avec les entreprises dans le transfert et la commercialisation des technologies.

Les discussions ont porté notamment sur la catalyse moderne, la synthèse organique, la chimie médicinale, la découverte de médicaments et les molécules bioactives. Les participants ont également abordé la synthèse asymétrique par organocatalyse, la catalyse photoredox, la chimie verte et le passage des résultats de laboratoire au marché.

Ces domaines associent notamment la chimie, la pharmacie, les biotechnologies et l’innovation.

Lancée en 2024 par le Fonds VinFuture, la série InnovaConnect vise à mettre en relation des scientifiques internationaux avec les universités, instituts de recherche et entreprises vietnamiens. En 2024 et 2025, sept événements ont réuni plus de 3 000 participants, favorisant l’accès des établissements et entreprises vietnamiens aux réseaux scientifiques internationaux et aux expériences mondiales. -VNA

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