Les recherches des restes des martyrs se poursuivent malgré les intempéries au parc Lê Thi Riêng





Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Malgré les fortes pluies de ces derniers jours, les forces chargées de la recherche et du rassemblement des restes des martyrs poursuivent leurs opérations avec détermination au parc Lê Thi Riêng, dans le but de retrouver et de ramener auprès de la Patrie les restes de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays.



Le 1er octobre, l’équipe K74 relevant du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville a découvert et recueilli 19 restes de martyrs au parc Lê Thị Riêng, portant à 701 le nombre total de restes découverts et rassemblés sur ce site. Ce bilan comprend 668 restes de martyrs provenant de sépultures individuelles, 33 ensembles de restes provenant de huit fosses communes, ainsi que 304 objets et effets associés.



Selon le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville, le 1er octobre, les forces chargées des recherches ont poursuivi leurs opérations dans la zone B du parc Lê Thi Riêng. Trois excavatrices, un camion-benne et deux camions de 3,5 tonnes ont été mobilisés pour traiter plus de 500 m³ de terre, faciliter les travaux d’excavation et d’évacuation des terres et assurer l’avancement des opérations.



Malgré les conditions météorologiques difficiles, les soldats de l’équipe K74 accélèrent les recherches des restes de martyrs dans la zone B du parc Lê Thi Riêng. Photo : VNA

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Ces derniers jours, les conditions météorologiques à Hô Chi Minh-Ville, marquées par une forte chaleur durant la journée et de fortes pluies en fin d’après-midi et en soirée, ont considérablement compliqué les recherches. Les eaux de pluie ont inondé les fosses d’excavation et détrempé le sol, rendant plus difficiles les opérations de recherche, d’exhumation et de rassemblement des restes des martyrs.



Face à ces difficultés, les cadres et soldats de l’équipe K74 ont dû utiliser des pompes de grande puissance pour évacuer l’eau des fosses d’excavation. Ils ont également installé des bâches et recouru à des méthodes d’excavation manuelle lors de la recherche des restes, afin de mener les opérations avec le plus grand soin.



Le lieutenant-colonel Lê Ngoc Hà, chef de l’équipe K74, a indiqué que, malgré des conditions météorologiques défavorables, alternant forte chaleur et pluies abondantes, les cadres et soldats de l’équipe étaient déterminés à « braver le soleil et vaincre la pluie » afin d’accomplir leur mission.



Les opérations sont menées dans l’urgence, mais avec minutie et rigueur, dans le respect des exigences de sécurité, afin d’éviter toute confusion et de ne négliger aucun détail dans la recherche et le rassemblement des restes des martyrs.



« Une forte pluie, nous la considérons comme une pluie légère ; une pluie légère, comme s’il ne pleuvait pas. Dès que nous découvrons des restes, nous installons des bâches et des éclairages et travaillons à midi comme le soir, parfois toute la nuit, pour les faire sortir. Lorsqu’il pleut, nous devons utiliser des pompes de grande puissance pour évacuer l’eau en permanence, afin que la zone où se trouvent les restes ne soit pas inondée et que nos martyrs ne restent pas sous la pluie », a partagé le lieutenant-colonel Lê Ngoc Hà.



Cette détermination traduit la volonté des cadres et soldats d’accomplir jusqu’au bout cette mission sacrée, avec le plus grand respect pour ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie. Chaque reste retrouvé et chaque objet recueilli constituent un élément précieux pour rendre hommage à la mémoire des martyrs et répondre aux attentes profondes de leurs familles.



Selon le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville, la ville organisera prochainement une cérémonie solennelle de commémoration en hommage aux martyrs retrouvés au parc Lê Thị Riêng, avant d’inhumer leurs restes au cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville.



La recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs constituent une mission sacrée, témoignant de la profonde reconnaissance de la Nation envers les générations qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays et perpétuant la tradition vietnamienne de « boire l’eau en se souvenant de sa source ». – VNA