Politique

Le Vietnam intensifie la recherche et l’identification des restes des martyrs

Dans tout le pays, les efforts se poursuivent pour rechercher, rassembler et identifier les restes des martyrs, en hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Cérémonie d’inhumation des restes de martyrs au cimetière des martyrs de la commune de Sông Mã, province de Sơn La. Photo : VNA
Cérémonie d’inhumation des restes de martyrs au cimetière des martyrs de la commune de Sông Mã, province de Sơn La. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs », les localités vietnamiennes intensifient leurs efforts afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2026, témoignant de la profonde reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays.

Dans la province méridionale de Tây Ninh, le Comité populaire provincial et le Comité de pilotage provincial chargé de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes des martyrs ont appelé les organismes, unités, anciens combattants et habitants à fournir des informations utiles aux recherches dans la commune de Bên Câu.

Cet appel vise notamment à vérifier des informations concernant une fosse commune qui pourrait contenir les restes de 16 soldats vietnamiens tombés au combat dans le hameau de Tân Lâp, commune de Bên Câu. Selon des données fournies par l’organisation américaine Mission POW-MIA, cette fosse commune serait située aux coordonnées 1229437 - 625322.

Le 20 août, le Commandement militaire de Tây Ninh a constitué une équipe de travail chargée de coordonner avec les autorités de la commune de Bên Câu des opérations d’enquête et de collecte d’informations sur le terrain. Le 16 septembre, le Comité de pilotage provincial a organisé un séminaire thématique afin d’examiner et de recouper les informations disponibles. Les participants et experts ont estimé que les données fournies par Mission POW-MIA concordaient avec les données historiques relatives aux combats de la 429e Brigade des forces spéciales.

Sur cette base, le séminaire a estimé que l’existence d’une fosse commune de martyrs non encore retrouvée aux coordonnées indiquées était fondée et a recommandé au Comité de pilotage provincial d’organiser rapidement les recherches et les opérations de récupération.

Afin de disposer de davantage d’éléments permettant de déterminer avec précision le lieu concerné, les autorités provinciales de Tây Ninh appellent les anciens combattants, anciens guérilleros, miliciens, personnes ayant participé aux combats ou aux opérations de soutien dans cette région, ainsi que les familles de martyrs et les habitants ayant vécu dans le hameau de Tân Lâp, à fournir toute information utile.

Les informations recherchées portent notamment sur le déroulement des combats, les lieux d’inhumation, les endroits où les corps des soldats tombés au combat avaient été rassemblés par l’ennemi, ainsi que les changements intervenus dans les repères géographiques et le paysage au fil du temps.

Chaque information, même la plus modeste, peut constituer un élément précieux permettant d’accélérer les vérifications et les recherches, afin de ramener les restes des héros tombés pour la Patrie auprès de leurs familles et de leurs camarades, répondant ainsi à l’attente profonde et légitime de leurs proches.

Ces dernières années, Tây Ninh a obtenu des résultats importants dans cette mission sacrée. Au 21 août 2026, la province avait achevé le prélèvement d’échantillons ADN auprès des proches de martyrs dont les restes n’avaient pas encore été retrouvés. Les unités compétentes avaient effectué des prélèvements en vue d’analyses ADN sur 18 593 tombes, dont 15 336 remplissaient les conditions nécessaires, soit 82,48 %.

Au cours de la deuxième phase de la 25e période de recherche, pendant la saison sèche 2025-2026, les équipes K de Tây Ninh ont retrouvé et regroupé 358 restes de martyrs, dont 12 au Vietnam et 346 au Cambodge. Ces efforts contribuent à permettre aux héros tombés pour la Patrie de retrouver leur terre natale et de reposer en paix auprès de leurs compatriotes.

vnanet_vna-potal-son-la-le-vieng-truy-dieu-va-an-tang-2-hai-cot-liet-si-9059937.jpg
Des délégués accomplissent le rituel d’inhumation des restes de martyrs au cimetière des martyrs de la commune de Sông Mã, province de Sơn La. Photo : VNA



Dans la province montagneuse de Son La, le 1er octobre, le Comité de pilotage 515 provincial, en coordination avec le Comité populaire de la commune de Sông Ma, a organisé une cérémonie solennelle de recueillement, de commémoration et d’inhumation de deux restes de martyrs.

Auparavant, grâce aux informations fournies par la population, les forces compétentes avaient identifié un terrain situé dans le jardin familial de M. Deo Van Thiêm, dans le hameau de Cang Kiêng, commune de Chiêng Khoong, comme le lieu d’inhumation de deux soldats vietnamiens tombés pendant la résistance contre les colonialistes français.

Les recherches ont rencontré de nombreuses difficultés en raison du temps écoulé depuis leur inhumation, ainsi que des changements du relief et du paysage. Malgré cela, les forces mobilisées ont poursuivi leurs recherches avec détermination. Le 27 septembre, elles ont retrouvé et recueilli les restes de deux martyrs, ainsi que plusieurs objets associés, notamment des ossements, des dents et des éclats d’obus.

Le Comité de pilotage 515 de Son La a ensuite établi les documents nécessaires et prélevé des échantillons biologiques en vue de l’identification par ADN. Les restes ont été remis à la commune de Sông Ma, qui a organisé une cérémonie solennelle de recueillement, de commémoration et d’inhumation au cimetière des martyrs de la commune.

Dans l’attente des résultats des analyses ADN, l’identité, le lieu d’origine, l’unité militaire et la date de sacrifice de ces deux martyrs n’ont pas encore pu être déterminés avec précision. Les recherches et les opérations d’identification se poursuivent afin de leur rendre leur identité et de les rapprocher, après tant de décennies, de leurs familles, de leurs camarades et de leur terre natale.

La recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs constituent une mission sacrée, profondément ancrée dans la tradition de reconnaissance du peuple vietnamien. Ces efforts rendent hommage aux générations de héros qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, perpétuant ainsi la tradition vietnamienne de « boire l’eau en se souvenant de sa source » et de « rendre hommage à ceux qui ont contribué à la Patrie ». - VNA

source
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #recherche #restes des martyrs
Suivez VietnamPlus

Mémoire des martyrs

Voir plus

Le dirigeant To Lam reçoit le président du conseil d’administration de la JBIC Maeda Tadashi

Le dirigeant To Lam reçoit le président du conseil d’administration de la JBIC Maeda Tadashi

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a demandé à la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) de continuer à jouer son rôle de passerelle entre les ressources financières japonaises et les besoins de développement du Vietnam, notamment dans les infrastructures, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les centres de données et l’énergie.

La professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh prête serment le 1er octobre au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) à Hambourg, en Allemagne. Photo: VNA

La juge vietnamienne Nguyen Thi Lan Anh prête serment au TIDM à Hambourg

La professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh est devenue, le 1er octobre à Hambourg, la première ressortissante vietnamienne à siéger au Tribunal international du droit de la mer (TIDM), marquant une étape importante dans la participation du Vietnam aux institutions judiciaires internationales.

Remise de décisions de nommination à quatre officiers de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: daibieunhandan.vn

Deux officiers vietnamiens rejoignent le siège de l’ONU comme experts dans les opérations de maintien de la paix

Lors de la cérémonie, le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, vice-chef du groupe de travail interministériel et adjoint au chef du Comité de pilotage du ministère de la Défense sur la participation aux activités de maintien de la paix, a rappelé aux quatre officiers l’importance politique de leurs missions.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’AN ouvre sa 7e session

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert le 1er octobre à Hanoï sa 7e session, consacrée notamment à l’examen de plusieurs projets de loi et aux préparatifs de la 2e session de la 16e législature.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, travaille avec la Commission centrale des politiques et des stratégies, à Hanoi, le 1er octobre. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm appelle à renforcer les capacités de conseil stratégique pour le développement national

Selon le secrétaire général et président Tô Lâm, l’objectif est de bâtir de solides capacités de recherche, de prévision et de conseil stratégique. La Commission centrale des politiques et des stratégies sera chargée d’identifier les problématiques, de définir les besoins en matière de recherche, d’intégrer les fondements scientifiques et d’élaborer des propositions de conseil.

Les délégués posent lors de la réception pour célébrer le 77e anniversaire de la fondation de la Chine. Photo: qhnd.vn

Une réception à Hanoi réaffirme les liens bilatéraux pour les 77 ans de la Chine

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens considèrent constamment le développement sain des relations Vietnam-Chine comme une priorité absolue et sont déterminés à œuvrer avec le Parti et l’État chinois pour approfondir davantage les liens bilatéraux.

Les drapeaux nationaux du Vietnam et de Chine. Photo: VNA

La présidente du FPV adresse ses vœux à Wang Huning pour la fête nationale chinoise

La présidente du FPV s’est réjouie des succès considérables accomplis par le peuple chinois dans l’œuvre de réforme et d’ouverture, ainsi que dans la construction du socialisme aux caractéristiques chinoises, sous la direction du Parti communiste chinois, avec le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping comme noyau dirigeant, et auxquels la CCPPC a apporté une contribution essentielle.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam. Photo : VNA

📝 Édito : Réformer le mode de direction du Parti pour des résultats concrets

Près de quatre ans après l’adoption de la Résolution n° 28-NQ/TW sur le renouvellement du mode de direction du Parti à l’égard du système politique, le secrétaire général du Parti et président To Lam a demandé de faire de la mise en œuvre des résolutions le maillon décisif et de prendre les résultats concrets comme critère de mesure. Cette orientation est étroitement liée à l’évaluation des cadres, qui doit désormais davantage reposer sur les produits, les résultats et l’efficacité réelle de leur travail.