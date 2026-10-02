Politique

Le Vietnam et le Mexique renforcent leur coopération interparlementaire

Du 28 septembre au 2 octobre, une délégation du Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam a effectué une visite de travail au Mexique pour échanger des expériences sur l’organisation et le fonctionnement des organes législatifs, la formation des cadres, l’appui aux activités parlementaires et la transformation numérique, contribuant ainsi à approfondir la coopération parlementaire entre les deux pays.

La délégation du Bureau de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam et les représentants du Parlement mexicain. Photo: VNA
La délégation du Bureau de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam et les représentants du Parlement mexicain. Photo: VNA

Mexico (VNA) - Une délégation du Bureau de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, conduite par son vice-président Pham Dinh Toan, a effectué une visite de travail au Mexique du 28 septembre au 2 octobre.

Cette visite avait pour objectif de favoriser les échanges d’expériences pratiques entre les organes législatifs des deux pays dans plusieurs domaines, notamment l’organisation et le fonctionnement du Parlement, le renforcement des capacités des services d’appui, la préparation et la conduite des séances, la formation des cadres et la transformation numérique.

À la Chambre des députés mexicaine, Ana Karina Rojo Pimentel, présidente du Groupe d’amitié parlementaire Mexique-Vietnam et de la Commission du bien-être de la Chambre des députés, a présenté à la délégation vietnamienne la structure de la Chambre des députés, ainsi que les méthodes d’organisation et de conduite des séances, en partageant plusieurs expériences pratiques du Parlement mexicain.

Lors d’une rencontre avec le président de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés, Pedro Vázquez González, les deux parties ont discuté de la diplomatie parlementaire et des possibilités de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs. Le secrétaire technique de la Commission des relations extérieures, Gonzalo Badillo, a présenté le mécanisme d’appui et de conseil aux activités de diplomatie parlementaire à la Chambre des députés.​

Le vice-président de l'AN Pham Dinh Toan a indiqué que la visite visait notamment à étudier le modèle d’organisation et le fonctionnement des services de conseil et d’appui du Parlement mexicain, afin d’identifier des expériences pouvant être utiles au Vietnam pour améliorer la qualité du travail parlementaire.

La délégation vietnamienne a visité le siège de la Chambre des députés et assisté à une séance plénière, ce qui lui a permis d’observer directement les méthodes d’organisation et de conduite des travaux parlementaires.

​La délégation s’est également rendue au Sénat mexicain, où elle a eu un échange avec Yeidckol Polevnsky, présidente de la Commission des relations extérieures Asie-Pacifique du Sénat. Les discussions ont porté notamment sur le fonctionnement du Parlement mexicain, la coordination entre les différentes instances du Sénat et les mécanismes d’appui aux activités de diplomatie parlementaire.

​Les deux parties ont estimé que l’intensification des échanges d’expériences professionnelles contribuerait à renforcer la compréhension mutuelle et à consolider les bases de la coopération parlementaire entre le Vietnam et le Mexique.

​Pham Dinh Toan a remercié la partie mexicaine pour les échanges approfondis avec la délégation et salué les expériences partagées dans les domaines de l’organisation administrative, de l’appui aux séances parlementaires, de la gestion de l’information, du développement des ressources humaines et de l’application des technologies numériques.

​Yeidckol Polevnsky a estimé que cette visite constituait une occasion de renforcer les échanges professionnels entre les organes parlementaires des deux pays, soulignant le rôle des services de conseil et d’appui dans le bon fonctionnement du Parlement.

​En amont de ces rencontres, la délégation avait travaillé avec l’ambassade du Vietnam au Mexique et déposé des fleurs devant le monument dédié au président Ho Chi Minh, situé dans le parc de la Liberté pour les peuples, au centre de Mexico.-VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Mexique #coopération interparlementaire
Suivez VietnamPlus

Diplomatie parlementaire

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, et l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha. Photo: VNA

Renforcement de la coopération interparlementaire entre le Vietnam et la Turquie

Affirmant que la Turquie considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, a souligné que les similitudes en matière d’histoire, d’identité culturelle, de politique étrangère et de valeurs familiales constituaient des facteurs favorables pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man et son épouse. Photo: VNA

Le Vietnam confirme son rôle de partenaire actif et responsable dans la promotion de la coopération interparlementaire

Le voyage de travail du président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man, à l’occasion de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, ainsi que ses activités bilatérales en Turquie et sa visite officielle en Italie, du 11 au 17 avril, ont non seulement réaffirmé l’image du Vietnam en tant que partenaire actif et responsable dans la promotion de la coopération interparlementaire et du multilatéralisme, mais ont également insufflé un nouvel élan concret aux relations entre le Vietnam, l’Italie et la Turquie pour la période à venir.

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors de la septième séance du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Les législateurs examinent les textes sur le logement et le commerce immobilier

Le projet de loi sur le logement (amendée) visent à institutionnaliser les politiques du Parti et de l’État relatives à l’économie de marché à orientation socialiste, tout en mettant davantage l’accent sur le logement locatif. Parallèlement, le projet de loi sur le commerce immobilier (amendée) prévoit de supprimer et de simplifier un certain nombre de conditions relatives à l’investissement et au commerce immobiliers.

Le dirigeant To Lam reçoit le président du conseil d’administration de la JBIC Maeda Tadashi

Le dirigeant To Lam reçoit le président du conseil d’administration de la JBIC Maeda Tadashi

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a demandé à la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) de continuer à jouer son rôle de passerelle entre les ressources financières japonaises et les besoins de développement du Vietnam, notamment dans les infrastructures, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les centres de données et l’énergie.

La professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh prête serment le 1er octobre au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) à Hambourg, en Allemagne. Photo: VNA

La juge vietnamienne Nguyen Thi Lan Anh prête serment au TIDM à Hambourg

La professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh est devenue, le 1er octobre à Hambourg, la première ressortissante vietnamienne à siéger au Tribunal international du droit de la mer (TIDM), marquant une étape importante dans la participation du Vietnam aux institutions judiciaires internationales.

Remise de décisions de nommination à quatre officiers de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: daibieunhandan.vn

Deux officiers vietnamiens rejoignent le siège de l’ONU comme experts dans les opérations de maintien de la paix

Lors de la cérémonie, le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, vice-chef du groupe de travail interministériel et adjoint au chef du Comité de pilotage du ministère de la Défense sur la participation aux activités de maintien de la paix, a rappelé aux quatre officiers l’importance politique de leurs missions.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’AN ouvre sa 7e session

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert le 1er octobre à Hanoï sa 7e session, consacrée notamment à l’examen de plusieurs projets de loi et aux préparatifs de la 2e session de la 16e législature.