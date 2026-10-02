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Vietnam-Canada : La visite d'État du dirigeant To Lam consacre un nouveau partenariat stratégique

L’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique traduit une évolution de la relation bilatérale : le Vietnam et le Canada ne se considèrent plus uniquement comme des partenaires commerciaux, mais aussi comme des partenaires appelés à coopérer à long terme face aux défis économiques, technologiques et régionaux.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam (droite) participe à la table ronde d'affaires Vietnam-Canada. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président To Lam (droite) participe à la table ronde d'affaires Vietnam-Canada. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au Canada marque un jalon important dans les relations bilatérales établies depuis plus de cinq décennies, tout en ouvrant une nouvelle phase de coopération stratégique plus approfondie et substantielle.

Selon l’ancien parlementaire canadien Bryon Wilfert, cette visite revêt une importance historique et stratégique. Il s’agit de la première visite officielle au Canada d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973.

L’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique traduit, selon lui, une évolution de la relation bilatérale : le Vietnam et le Canada ne se considèrent plus uniquement comme des partenaires commerciaux, mais aussi comme des partenaires appelés à coopérer à long terme face aux défis économiques, technologiques et régionaux.

Un résultat important de la visite est l'établissement d'un cadre global de coopération à long terme reposant sur huit piliers fondamentaux, incluant le commerce et l'investissement, le transport et les communications, les chaînes d'approvisionnement, les technologies numériques et l'intelligence artificielle (IA), la sécurité énergétique et alimentaire, ainsi que la défense, la coopération maritime, l’éducation et les échanges entre habitants.

La visite a également permis d’enregistrer des avancées concrètes, avec la signature ou le renouvellement de quatre mémorandums d’entente dans les domaines de l’énergie, du transport maritime, de l’environnement et de la sécurité alimentaire. L’élargissement de l’accord sur le transport aérien entre le Canada et le Vietnam constitue une autre avancée notable, permettant d’augmenter la fréquence des liaisons aériennes directes pour les passagers et le fret.

Bryon Wilfert a souligné que cette visite marquait le passage d’une relation bilatérale solide à un partenariat stratégique plus ambitieux. Selon lui, l’enjeu sera désormais de transformer la volonté politique affichée en résultats concrets et mutuellement bénéfiques.

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam (4e, droite) reçoit le président de l'Aviation civile de CAE, Alexandre Prevost (4e gauche). Photo : VNA

Sur le plan économique, le Vietnam s'impose désormais comme le premier partenaire commercial du Canada au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), avec des échanges de marchandises ayant doublé au cours des cinq dernières années.

Pour Ottawa, ce rapprochement se tient à un moment particulièrement crucial, où l'instabilité géopolitique, les fluctuations des flux commerciaux et la nécessité d'accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement incitent des pays comme le Canada à diversifier leurs relations économiques et stratégiques.

Dans ce contexte, le Vietnam joue un rôle de plus en plus important dans les liens entre le Canada et l'Indo-Pacifique. En tant que membre actif de l’ASEAN, du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Vietnam est un maillon essentiel des réseaux de production et des chaînes d’approvisionnement régionales, tandis que le Canada possède des avantages dans les secteurs de l’énergie, des minéraux essentiels, de l’agriculture, de l’aérospatiale, de l’intelligence artificielle (IA), de l’éducation, des technologies propres et des services financiers.

Bryon Wilfert estime ainsi que le Canada devrait considérer le Vietnam non seulement comme un marché d’exportation, mais aussi comme un partenaire stratégique et une passerelle vers l’Asie du Sud-Est. Réciproquement, le Canada peut offrir au Vietnam un partenaire économique majeur en Amérique du Nord, ainsi qu’un accès à son expertise, à ses technologies, à ses investissements, à son énergie et à ses ressources.

Il a proposé que les deux pays intensifient leur coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment le commerce, l’énergie et la sécurité alimentaire, la coopération maritime, le maintien de la paix, la lutte contre le changement climatique et les technologies émergentes.

L'accent est désormais mis sur la transformation de cette volonté politique en résultats mesurables, notamment dans le commerce et l’investissement. Les deux gouvernements prévoient de tirer pleinement profit du CPTPP et des mécanismes du Comité économique mixte pour lever les obstacles aux investissements et accélérer le processus vers un accord de libre-échange Canada-ASEAN. Les secteurs de l'innovation, tels que les semi-conducteurs, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, sont appelés à devenir des moteurs de cette coopération, parallèlement à la transition énergétique axée sur le gaz naturel liquéfié (GNL), l'hydrogène et les énergies renouvelables.

À terme, la portée du partenariat stratégique pourra notamment être appréciée à travers les projets concrétisés, les investissements mobilisés, le nombre d’entreprises mises en relation, les partenariats de recherche établis et les échanges d’étudiants, a-t-il conclu. -VNA

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