Société

Le sport, un levier pour renforcer la santé et la puissance nationales

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, appelle à renouveler le développement du sport, en mettant l’accent sur la santé de la population.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé, le 2 octobre à Hanoï, une réunion consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n° 08-NQ/TW du 1er décembre 2011 du Bureau politique sur le renforcement de la direction du Parti pour promouvoir le développement du sport et de l’éducation physique à l’horizon 2020, ainsi que de la Conclusion n° 70-KL/TW du 31 janvier 2024 sur le développement de ce secteur dans la nouvelle période.

Le dirigeant a insisté sur la nécessité de considérer la santé et la condition physique de la population comme une composante de la puissance nationale. Le développement du sport constitue, selon lui, un moyen important de renforcer cette base. Il ne doit donc pas être considéré uniquement comme un domaine d’activité socioculturelle, mais aussi comme une partie intégrante de la stratégie de développement humain, d’amélioration de la qualité de la population et de renforcement des ressources humaines du pays.

Il a notamment demandé d’accorder une attention particulière au sport scolaire. Au-delà des cours d’éducation physique, il est nécessaire d’examiner les conditions relatives aux terrains, aux équipements et aux enseignants, ainsi que d’étudier la possibilité d’ouvrir les installations sportives publiques à une utilisation partagée en dehors des heures de cours. Les établissements scolaires doivent à la fois aider les élèves à adopter durablement des habitudes d’activité physique et permettre de détecter précocement les talents sportifs.

Le dirigeant To Lam a par ailleurs demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de travailler avec les ministères de la Santé et de l’Éducation et de la Formation à l’élaboration d’un système d’indicateurs sur la condition physique, le niveau d’activité et l’accès aux activités physiques et sportives.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Concernant le sport de haut niveau, il a préconisé de réorienter les investissements en les concentrant sur les priorités et de développer les talents selon un cycle à long terme. Il a demandé d’identifier clairement les disciplines, les épreuves et les athlètes capables de rivaliser au niveau international afin d’y consacrer des investissements à long terme, tout en préparant la relève.

Les sciences, les technologies et les données doivent devenir des piliers de la formation, de la gestion et du développement du sport. Il a également appelé à établir rapidement une base de données nationale unifiée sur les sportifs, les entraîneurs, les infrastructures, les compétitions et les activités sportives de masse...

Enfin, il a souligné la nécessité de développer l’économie du sport au Vietnam en vue de mettre en place un écosystème complet. Pour les investissements dans les infrastructures, il a appelé à passer d’un modèle où « l’État construit et l’État exploite » à un modèle où « l’État crée les conditions, la société investit, le marché assure l’exploitation et l’État exerce la supervision ».

Le dirigeant To Lam a enfin appelé à renforcer les capacités de mise en œuvre afin de traduire les orientations de la Résolution n° 08 et de la Conclusion n° 70 en résultats concrets. L’objectif ultime n’est pas d’accomplir un nombre déterminé de tâches, mais de produire des changements concrets, mesurables et durables dans la pratique. -VNA

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