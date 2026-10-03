Le Premier ministre demande des mesures concrètes pour atteindre les objectifs de croissance de 2026

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, ce samedi matin, 3 octobre, la réunion périodique de septembre du gouvernement et la visioconférence entre le gouvernement et les localités.

Cette réunion s'est tenue en présentiel au siège du gouvernement et a été reliée par visioconférence aux ministères, aux organismes centraux ainsi qu'à 34 provinces et villes du pays.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a déclaré qu’après neuf mois de 2026, la situation mondiale et régionale continuait d’évoluer de manière complexe et imprévisible, avec certains développements dépassant les prévisions et ayant des répercussions directes sur les objectifs de développement socio-économique du Vietnam, notamment celui d’une croissance à deux chiffres et de la stabilité macroéconomique.

La prolongation de conflits dans certaines régions affecte fortement les prix du pétrole, l’approvisionnement énergétique et les chaînes d’approvisionnement, notamment le transport international, exerçant des pressions sur la production, les exportations, les prix et la stabilité macroéconomique. Les politiques tarifaires et les ajustements de politique monétaire des économies, notamment des grandes économies, influent également sur la croissance mondiale et accentuent les pressions inflationnistes.

Sur le plan intérieur, le gouvernement met en œuvre avec détermination les résolutions et conclusions du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi que les directives des dirigeants, avec des exigences élevées nécessitant de grands efforts des ministères, secteurs et localités.

Le gouvernement et le Premier ministre ont dirigé la mise en œuvre de nombreuses tâches et mesures, en mettant l’accent sur le perfectionnement des institutions, la simplification des procédures administratives, la mobilisation des ressources et la création de conditions favorables au développement. Des textes ont été soumis aux autorités compétentes ou promulgués afin de compléter le cadre juridique, de lever les obstacles et de mobiliser les ressources au service du développement.

Parallèlement, le gouvernement a déployé des mesures pour promouvoir la croissance tout en maintenant la stabilité macroéconomique et en maîtrisant l’inflation, stimuler la production nationale, appliquer des politiques d’exonération et de réduction des impôts et taxes et répondre aux demandes des entreprises, notamment des PME. Il a également renforcé les mesures visant à garantir la sécurité énergétique, l’approvisionnement en électricité et en carburants.

Le gouvernement accélère en outre le décaissement des investissements publics, le développement des infrastructures, le règlement des projets en difficulté, ainsi que le développement des sciences, technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Les domaines culturel et social, la protection sociale, la défense, la sécurité, les relations extérieures et l’intégration internationale continuent d’être renforcés.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Pour les trois derniers mois de l’année, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et localités d’évaluer précisément la situation, d’identifier les difficultés et obstacles et de proposer des solutions concrètes et réalisables afin d’atteindre les objectifs du quatrième trimestre et de l’ensemble de 2026.

Il a demandé d’analyser les résultats de croissance des neuf premiers mois, notamment les secteurs et localités ayant contribué à cette croissance, ainsi que ceux dont les résultats sont inférieurs aux attentes.

S’agissant des localités constituant des locomotives et des pôles de croissance, le Premier ministre a souligné la nécessité de valoriser pleinement leur potentiel, leurs ressources et les mécanismes spécifiques dont elles bénéficient, ainsi que de définir clairement les ressources et les solutions organisationnelles nécessaires pour créer de nouvelles impulsions à la croissance au cours des derniers mois de l’année.

Les discussions doivent également porter sur les mesures visant à accélérer la production industrielle, la construction et les exportations, les grands projets et ouvrages pouvant être achevés rapidement, l’élargissement des marchés d’exportation et la stimulation de la demande intérieure, tout en garantissant la stabilité macroéconomique et les grands équilibres de l’économie.

Le Premier ministre a enfin demandé à chaque ministère, secteur et localité d'identifier des tâches clés spécifiques à accomplir chaque mois, d'ici la fin de l'année.

Selon le programme, la réunion porte notamment sur la situation socio-économique de septembre et du troisième trimestre 2026, la répartition et le décaissement des investissements publics, la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, ainsi que les principales tâches à accomplir dans les prochains temps. -VNA