Politique

Lettre de félicitations au président de la Douma d’État de Russie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a félicité Viatcheslav Volodine pour sa réélection à la présidence de la Douma d’État de Russie.

Viatcheslav Volodine a été réélu à la présidence de la Douma d’État de Russie. Photo: IRNA
Viatcheslav Volodine a été réélu à la présidence de la Douma d’État de Russie. Photo: IRNA

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la réélection de Viatcheslav Volodine à la présidence de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, lui a adressé, le 1er octobre, une lettre de félicitations. -VNA

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