Lettre de félicitations au président de la Douma d’État de Russie

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la réélection de Viatcheslav Volodine à la présidence de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, lui a adressé, le 1er octobre, une lettre de félicitations. -VNA
Hanoï (VNA) – À l’occasion de la réélection de Viatcheslav Volodine à la présidence de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, lui a adressé, le 1er octobre, une lettre de félicitations. -VNA