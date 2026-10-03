Économie

Balance commerciale : le Vietnam renoue avec un excédent en septembre

Au cours du mois de septembre, le commerce extérieur de marchandises a atteint 117,69 milliards de dollars, en hausse de 7,3 % par rapport à août et de 42,4 % sur un an. Les exportations se sont établies à 59,48 milliards de dollars, soit une progression de 8,5 % sur un mois.

En septembre, le commerce extérieur de marchandises a atteint 117,69 milliards de dollars, en hausse de 7,3 % par rapport à août et de 42,4 % sur un an. Photo: VNA
En septembre, le commerce extérieur de marchandises a atteint 117,69 milliards de dollars, en hausse de 7,3 % par rapport à août et de 42,4 % sur un an. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En septembre, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 1,27 milliard de dollars, mettant fin à une période de neuf mois consécutifs de déficit, selon le rapport sur la situation socio-économique du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2026, publié le 3 octobre par l’Office national des statistiques du Vietnam.

Au cours du mois, le commerce extérieur de marchandises a atteint 117,69 milliards de dollars, en hausse de 7,3 % par rapport à août et de 42,4 % sur un an. Les exportations se sont établies à 59,48 milliards de dollars, soit une progression de 8,5 % sur un mois. Elles ont notamment bénéficié du dynamisme du secteur de l’investissement direct étranger (IDE), dont les exportations ont bondi de 46,5 %.

Sur l'ensemble du troisième trimestre, les exportations ont totalisé 167,85 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 30,4 % sur un an et de 17% sur un trimestre.

Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires du commerce extérieur a atteint 888,02 milliards de dollars, en progression de 30,4 % sur un an. Les exportations se sont élevées à 434,30 milliards de dollars (+24,5 %), tandis que les importations ont atteint 453,72 milliards de dollars (+36,7 %), faisant ressortir un déficit commercial cumulé de 19,42 milliards de dollars.

Le secteur de l’IDE continue de jouer un rôle prépondérant dans les exportations nationales, avec 350,41 milliards de dollars, soit 80,7 % du total.

La structure des exportations reste largement dominée par l’industrie manufacturière, qui représente 90,4 % de la valeur totale, avec 392,79 milliards de dollars. Elle est suivie par les produits agricoles et sylvicoles, pour une valeur de 30 milliards de dollars.

Le pays compte désormais 35 groupes de marchandises ayant franchi le seuil du milliard de dollars à l'export, dont sept dépassent les 10 milliards de dollars.

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Chaussures en cuir, un produit d'exportation vers le marché britannique. Photo : VNA

Du côté des importations, la valeur totale sur neuf mois s'est établie à 453,72 milliards de dollars. Les matières premières destinés à la production constituent l'essentiel des achats à l'étranger avec une part de 94,1 %, illustrant la forte demande en ressources pour soutenir l'activité industrielle nationale.

Au cours des neuf premiers mois, les États-Unis demeurent le premier marché d’exportation du Vietnam, avec une valeur des exportations de 140 milliards de dollars, permettant au pays de dégager un excédent commercial bilatéral de 122,62 milliards de dollars. À l’inverse, la Chine reste son premier fournisseur, avec 187,34 milliards de dollars d’importations, se traduisant par un déficit commercial bilatéral de 121,48 milliards de dollars.

Le Vietnam affiche également des excédents commerciaux significatifs avec l’Union européenne et le Japon, tout en enregistrant des déficits avec la République de Corée et l’ASEAN. -VNA

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