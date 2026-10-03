Vietnam-Afrique du Sud : des perspectives de coopération économique à renforcer

Cape Town (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République d’Afrique du Sud, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Hong Dien, a participé, le 2 octobre au Centre Naspers, à Cape Town, au Forum des affaires Vietnam-Afrique du Sud.

Organisé par Wesgro, agence de promotion du tourisme, du commerce et de l’investissement du Cap et du Cap-Occidental, le forum visait à examiner les perspectives de coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.

S’exprimant à cette occasion, le vice-président de l'AN Nguyen Hong Dien a salué le potentiel, les conditions et les réalisations de développement de l’Afrique du Sud, qu’il a qualifiée de puissance économique la plus développée du continent, jouant un rôle majeur dans la structure économique régionale et constituant une porte d’entrée stratégique vers l’ensemble du marché africain.

L'Afrique du Sud est également reconnue pour ses abondantes ressources naturelles et minières, son marché financier performant, ses infrastructures de transport intégrées et sa solide capacité industrielle.

Il s’est félicité de la croissance spectaculaire des échanges bilatéraux, le chiffre d'affaires commercial étant passé de 1,3 milliard de dollars en 2025 à plus de 1,7 milliard de dollars pour les seuls sept premiers mois de 2026, soit une progression de 45 % en glissement annuel. Ces chiffres font désormais de l’Afrique du Sud le premier marché d’exportation du Vietnam sur le continent, tandis que Hanoï consolide sa place de cinquième partenaire commercial d'Afrique du Sud au sein de l’ASEAN.

Toutefois, il a estimé que ces résultats, bien qu’encourageants, ne reflétaient pas encore pleinement le potentiel des deux pays, dont les économies présentent de nombreuses complémentarités.

L’Afrique du Sud dispose d’atouts dans les ressources minières, l’industrie, les services et la finance, tout en constituant une porte d’entrée vers les marchés africains. Le Vietnam, de son côté, est une porte d’entrée vers l’ASEAN et possède des atouts dans les industries manufacturières, l’agriculture, les technologies, l’électronique, les télécommunications, le commerce international et le développement des chaînes de valeur.

Ces atouts constituent une base importante pour renforcer non seulement les échanges commerciaux, mais aussi les investissements dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment l’industrie manufacturière, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, l’économie verte, les énergies renouvelables, l’extraction et la transformation des minerais, l’agriculture de haute technologie et les industries de soutien, conformément aux orientations définies dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays.

Nguyen Hong Dien a réaffirmé la volonté de l’Assemblée nationale et du gouvernement vietnamiens de coopérer étroitement avec l’Afrique du Sud pour soutenir activement la communauté des affaires. Le Vietnam s’engage à poursuivre l’amélioration de ses institutions et à renforcer ses capacités de mise en œuvre de manière transparente et stable, conformément à ses engagements internationaux, tout en créant des conditions favorables aux entreprises sud-africaines souhaitant investir, produire et développer leurs activités au Vietnam. Il a également appelé les autorités sud-africaines à offrir des conditions similaires aux investisseurs vietnamiens.

Le responsable des investissements directs étrangers chez Wesgro, JP van der Merwe, présente les atouts du Cap-Occidental. Photo: VNA

De son côté, le responsable des investissements directs étrangers chez Wesgro, JP van der Merwe, a mis en avant les atouts du Cap-Occidental, une province dont l'économie, portée à 70 % par les services, se tourne désormais résolument vers l'Asie pour diversifier ses flux d'investissements directs étrangers.

Il a également souligné les avantages concurrentiels évidents du Vietnam, notamment son marché de 100 millions d’habitants et sa croissance économique impressionnante, qui s’est maintenue à plus de 6 % en moyenne au cours des cinq dernières années et a atteint environ 8 % l’an dernier. Les entreprises sud-africaines considèrent le Vietnam comme un marché stratégique et un "tremplin" idéal pour développer leurs exportations et pénétrer le vaste marché de l’ASEAN.

Wesgro entend jouer un rôle de partenaire et de centre de ressources économiques afin d’accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur développement et leur intégration au marché mondial, a-t-il affirmé.

Le forum s'est achevé sur des sessions de dialogue direct entre entreprises, abordant des questions concrètes telles que les réformes administratives, l’environnement d’investissement, l'exploitation minière et le projet d'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux pays.

Avant de quitter l’Afrique du Sud pour se rendre en Tanzanie, où il participera à la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153), le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Hong Dien a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne résidant dans la province du Cap-Occidental. -VNA

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