Économie

Vietnam-Afrique du Sud : des perspectives de coopération économique à renforcer

Le vice-président de l'AN Nguyen Hong Dien a salué le potentiel, les conditions et les réalisations de développement de l’Afrique du Sud, qu’il a qualifiée de puissance économique la plus développée du continent, jouant un rôle majeur dans la structure économique régionale et constituant une porte d’entrée stratégique vers l’ensemble du marché africain.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, répond aux questions des entreprises sud-africaines. Photo: VNA
Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, répond aux questions des entreprises sud-africaines. Photo: VNA

Cape Town (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République d’Afrique du Sud, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Hong Dien, a participé, le 2 octobre au Centre Naspers, à Cape Town, au Forum des affaires Vietnam-Afrique du Sud.

Organisé par Wesgro, agence de promotion du tourisme, du commerce et de l’investissement du Cap et du Cap-Occidental, le forum visait à examiner les perspectives de coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.

S’exprimant à cette occasion, le vice-président de l'AN Nguyen Hong Dien a salué le potentiel, les conditions et les réalisations de développement de l’Afrique du Sud, qu’il a qualifiée de puissance économique la plus développée du continent, jouant un rôle majeur dans la structure économique régionale et constituant une porte d’entrée stratégique vers l’ensemble du marché africain.

L'Afrique du Sud est également reconnue pour ses abondantes ressources naturelles et minières, son marché financier performant, ses infrastructures de transport intégrées et sa solide capacité industrielle.

Il s’est félicité de la croissance spectaculaire des échanges bilatéraux, le chiffre d'affaires commercial étant passé de 1,3 milliard de dollars en 2025 à plus de 1,7 milliard de dollars pour les seuls sept premiers mois de 2026, soit une progression de 45 % en glissement annuel. Ces chiffres font désormais de l’Afrique du Sud le premier marché d’exportation du Vietnam sur le continent, tandis que Hanoï consolide sa place de cinquième partenaire commercial d'Afrique du Sud au sein de l’ASEAN.

Toutefois, il a estimé que ces résultats, bien qu’encourageants, ne reflétaient pas encore pleinement le potentiel des deux pays, dont les économies présentent de nombreuses complémentarités.

L’Afrique du Sud dispose d’atouts dans les ressources minières, l’industrie, les services et la finance, tout en constituant une porte d’entrée vers les marchés africains. Le Vietnam, de son côté, est une porte d’entrée vers l’ASEAN et possède des atouts dans les industries manufacturières, l’agriculture, les technologies, l’électronique, les télécommunications, le commerce international et le développement des chaînes de valeur.

Ces atouts constituent une base importante pour renforcer non seulement les échanges commerciaux, mais aussi les investissements dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment l’industrie manufacturière, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, l’économie verte, les énergies renouvelables, l’extraction et la transformation des minerais, l’agriculture de haute technologie et les industries de soutien, conformément aux orientations définies dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays.

Nguyen Hong Dien a réaffirmé la volonté de l’Assemblée nationale et du gouvernement vietnamiens de coopérer étroitement avec l’Afrique du Sud pour soutenir activement la communauté des affaires. Le Vietnam s’engage à poursuivre l’amélioration de ses institutions et à renforcer ses capacités de mise en œuvre de manière transparente et stable, conformément à ses engagements internationaux, tout en créant des conditions favorables aux entreprises sud-africaines souhaitant investir, produire et développer leurs activités au Vietnam. Il a également appelé les autorités sud-africaines à offrir des conditions similaires aux investisseurs vietnamiens.

vnanet-dien-1.jpg
Le responsable des investissements directs étrangers chez Wesgro, JP van der Merwe, présente les atouts du Cap-Occidental. Photo: VNA

De son côté, le responsable des investissements directs étrangers chez Wesgro, JP van der Merwe, a mis en avant les atouts du Cap-Occidental, une province dont l'économie, portée à 70 % par les services, se tourne désormais résolument vers l'Asie pour diversifier ses flux d'investissements directs étrangers.

Il a également souligné les avantages concurrentiels évidents du Vietnam, notamment son marché de 100 millions d’habitants et sa croissance économique impressionnante, qui s’est maintenue à plus de 6 % en moyenne au cours des cinq dernières années et a atteint environ 8 % l’an dernier. Les entreprises sud-africaines considèrent le Vietnam comme un marché stratégique et un "tremplin" idéal pour développer leurs exportations et pénétrer le vaste marché de l’ASEAN.

Wesgro entend jouer un rôle de partenaire et de centre de ressources économiques afin d’accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur développement et leur intégration au marché mondial, a-t-il affirmé.

Le forum s'est achevé sur des sessions de dialogue direct entre entreprises, abordant des questions concrètes telles que les réformes administratives, l’environnement d’investissement, l'exploitation minière et le projet d'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux pays.

Avant de quitter l’Afrique du Sud pour se rendre en Tanzanie, où il participera à la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153), le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Hong Dien a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne résidant dans la province du Cap-Occidental. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Afrique du Sud #Forum des affaires Vietnam-Afrique du Sud #Nguyen Hong Dien
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Voir plus

En septembre, le commerce extérieur de marchandises a atteint 117,69 milliards de dollars, en hausse de 7,3 % par rapport à août et de 42,4 % sur un an. Photo: VNA

Balance commerciale : le Vietnam renoue avec un excédent en septembre

Au cours du mois de septembre, le commerce extérieur de marchandises a atteint 117,69 milliards de dollars, en hausse de 7,3 % par rapport à août et de 42,4 % sur un an. Les exportations se sont établies à 59,48 milliards de dollars, soit une progression de 8,5 % sur un mois.

Vue panoramique de Saigon-SSA dans le quartier de Tan Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le Sud du Vietnam accélère la restructuration de son espace économique

Les programmes de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les localités de la région du Sud-Est et du delta du Mékong pour la période 2023-2025 témoignent d’un approfondissement progressif de la coopération, qui est passée des activités d’échange et de mise en relation à des programmes de coordination concrets, étroitement liés aux besoins et aux atouts de chaque localité.

Tour de contrôle aérien de Phu Quoc. Photo: VietnamPlus

Renforcement de la gestion des vols à Phu Quoc à l’approche de l'APEC 2027

Selon la planification approuvée, l’aéroport international de Phu Quoc sera modernisé et agrandi d’ici 2030 afin de porter sa capacité à 10 millions de passagers et 25 000 tonnes de marchandises par an. Il pourra notamment accueillir des avions gros-porteurs modernes tels que les Boeing 747, Boeing 787 et Airbus A350. À l’horizon 2050, sa capacité d’exploitation devrait atteindre 18 millions de passagers et 50 000 tonnes de marchandises par an.

Des délégués visitent des stands lors de la Semaine des produits Vietnam-Laos. Photo: VNA

Hanoï accueille la Semaine des produits Vietnam-Laos

La semaine commerciale constitue une étape concrète pour présenter les produits emblématiques des deux nations, offrant ainsi aux consommateurs de la capitale et aux visiteurs une occasion unique de découvrir et d'expérimenter la richesse des terroirs locaux.

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Nguyên Duc Chi (2e à partir de la droite), visitant l’Autorité portuaire de Busan. Photo : VNA

Le Vietnam et la République de Corée partagent leur expertise budgétaire et régionale

Lors d’une rencontre avec le vice-maire de Busan, Kim Kyung-duk, les discussions ont porté sur le partage d'expériences concernant la gestion budgétaire, la décentralisation des budgets locaux, les mécanismes de soutien du budget central, les politiques visant à attirer les investissements du secteur privé dans les infrastructures techniques, ainsi que la gouvernance et les mécanismes financiers au service de la connectivité régionale.

En 2025, les exportations vietnamiennes de noix de cajou vers l’Argentine ont dépassé 270 tonnes, soit 1,7 fois plus qu’en 2024, pour une valeur de près de 1,2 million de dollars. Photo: VNA

Noix de cajou : le Vietnam veut renforcer sa présence en Argentine

Le Vietnam entend renforcer sa présence sur le marché argentin de la noix de cajou en intensifiant les échanges avec les importateurs et distributeurs locaux, en diversifiant ses débouchés en Amérique du Sud et en valorisant les capacités de transformation de sa filière.