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Hanoï donne le coup d’envoi de la première "Journée de la culture vietnamienne"

Placées sous le thème "Thang Long - Hanoï, mille ans de civilisation - Les multiples couleurs du Vietnam", les activités en écho à la "Journée de la culture vietnamienne" 2026 visent à honorer les traditions séculaires de la capitale tout en mettant en valeur la richesse et la diversité culturelles des différentes ethnies du pays.

Cérémonie de lancement d'une série d’activités en écho à la "Journée de la culture vietnamienne" 2026. Photo: VNA
Cérémonie de lancement d'une série d’activités en écho à la "Journée de la culture vietnamienne" 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité populaire municipal de Hanoï a officiellement lancé, samedi matin 3 octobre, au Village de la culture et du tourisme des ethnies du Vietnam, une série d’activités en écho à la "Journée de la culture vietnamienne" 2026.

Placées sous le thème "Thang Long - Hanoï, mille ans de civilisation - Les multiples couleurs du Vietnam", ces activités visent à honorer les traditions séculaires de la capitale tout en mettant en valeur la richesse et la diversité culturelles des différentes ethnies du pays.

Lors de la cérémonie, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Ha, a rappelé que, conformément à la résolution n° 80 du Bureau politique sur le développement culturel, le 24 novembre avait été choisi comme Journée de la culture vietnamienne, témoignant de l’attention accordée par le Parti et l’État au développement culturel.

La responsable de la ville a exhorté les services, les communes, les autorités locales et les secteurs concernés à mobiliser les ressources nécessaires pour optimiser les institutions culturelles et les espaces publics au service de la population.

La réussite de cette mission repose également sur l’engagement des intellectuels, des artistes et des artisans, appelés à transmettre leur savoir et leur passion aux jeunes générations. Chaque citoyen, chaque famille est invité à participer aux activités culturelles, en préservant les sites, les coutumes locales et en adoptant un comportement civilisé.

Le vice-président du Comité populaire de la commune de Ba Vi, Nguyen Huu Thinh, a souligné que le patrimoine ne pouvait être pérennisé que s'il est présent dans la vie de la communauté.

Représentant Ba Vi, zone montagneuse où cohabitent les ethnies Kinh, Muong et Dao, il s’est engagé à promouvoir la Journée de la culture vietnamienne, à préserver et valoriser les vestiges historiques et les festivals, ainsi qu’à renforcer la transmission aux jeunes générations des valeurs culturelles propres aux groupes ethniques Muong et Dao.

Il a également souligné la nécessité de collecter, préserver et numériser progressivement les documents patrimoniaux, afin de rapprocher la conservation culturelle du développement du tourisme durable et de l’amélioration des moyens de subsistance des habitants.

Cet événement marque le point de départ d'un programme d'envergure qui se prolongera jusqu'au 24 novembre 2026. Durant les deux premiers jours de lancement, les visiteurs peuvent découvrir au Village de la culture et du tourisme des ethnies divers espaces d'exposition, des spectacles traditionnels ainsi qu'une vingtaine de stands promouvant les produits artisanaux et les spécialités locales certifiées OCOP.

Un deuxième temps fort est prévu du 21 au 24 novembre dans l’espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem, avec l’ambition d’en faire un rendez-vous culturel emblématique de la capitale.

Afin de donner une dimension nationale à cette initiative, Hanoï a également signé un protocole de coopération avec dix provinces et villes, pour organiser des activités conjointes au Village de la culture et du tourisme des ethnies du Vietnam.

Cette coopération interrégionale vise à renforcer les échanges entre les localités dans la préservation et la valorisation des identités culturelles locales, tout en contribuant à mieux les faire connaître auprès du public vietnamien et international. -VNA

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