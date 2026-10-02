ASIAD 2026 : Nguyen Thi Tam décroche une médaille d’argent historique en boxe

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Hanoï (VNA) – La boxeuse vietnamienne Nguyen Thi Tam a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des 51 kg femmes aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026, après s’être inclinée en finale face à la Chinoise Wu Yu.

Le combat, disputé le 2 octobre au gymnase Nishio, dans la préfecture d’Aichi, au Japon, s’est soldé par une défaite aux points (0-5) pour la représentante du Vietnam.

Opposée à une adversaire de taille, sacrée championne olympique aux Jeux de Paris 2024 dans la catégorie des 50 kg, Nguyen Thi Tam a fait preuve d’une grande détermination sur le ring, sans toutefois parvenir à créer la surprise. Wu Yu a dominé la rencontre grâce à son expérience, sa mobilité et sa maîtrise tactique, s’imposant à l’unanimité des cinq juges.

Malgré cette défaite en finale, cette médaille d’argent constitue une performance historique pour la boxe vietnamienne. C’est en effet la première fois qu’une boxeuse du pays accède à une finale des Jeux asiatiques.

Ce parcours exceptionnel avait été marqué, la veille, par une victoire éclatante en demi-finale (5-0) contre la championne du monde en titre, la Kazakhe Alua Balkibekova, permettant à la Vietnamienne d’aborder la finale avec une grande confiance face à l’élite chinoise.

Avec ce nouveau statut de vice-championne asiatique, Nguyen Thi Tam confirme sa place parmi les figures de proue du sport vietnamien. Elle enrichit ainsi un palmarès déjà marqué par une médaille de bronze aux ASIAD 2018, deux titres de championne d’Asie et une médaille de bronze historique aux championnats du monde.

Au terme de la journée de compétition du 2 octobre, la délégation sportive vietnamienne a décroché deux médailles d’argent supplémentaires. Ces résultats permettent au Vietnam de se hisser à la 20e place du classement général provisoire, avec un bilan de 2 médailles d’or, 3 d’argent et 19 de bronze. -VNA

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