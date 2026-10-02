Deux sauces vietnamiennes figurent parmi les meilleures au monde selon TasteAtlas

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Hanoï (VNA) - Le site spécialisé dans la gastronomie TasteAtlas a publié une nouvelle mise à jour de son classement des meilleures sauces du monde, dans lequel figurent notamment une sauce vietnamienne à base de sauce de poisson, d’ail et de piment, ainsi que le "mam nem".

Selon TasteAtlas, dans son classement des "34 meilleures sauces du monde", mis à jour le 15 septembre, la sauce vietnamienne à base de sauce de poisson, d’ail et de piment obtient une note de 4,3/5 et se classe troisième. Le classement repose sur 1 800 évaluations de lecteurs et d’experts, dont plus de 1 550 ont été considérées comme valides.

TasteAtlas décrit cette préparation comme un mélange de sauce de poisson, de jus de citron vert ou de vinaigre, de sucre et d’eau. Elle est généralement agrémentée de piment finement émincé, d’ail, d’échalote, de ciboule, de gingembre ou d’herbes fraîches.

Cette sauce présente de nombreuses variantes régionales et sa composition peut également varier selon les plats avec lesquels elle est servie. Elle accompagne notamment les nems, les bánh xèo (crêpe de riz farcie de crevettes, de viande et de germes de soja), les plats de viande ou de fruits de mer, ainsi que de nombreux plats de vermicelles et soupes.

Une autre spécialité vietnamienne, le "mam nem", figure également dans le classement de TasteAtlas. Elle occupe la 15e place avec une note de 3,9/5.

TasteAtlas présente le "mam nem" comme une sauce traditionnelle préparée à partir d’anchois fermentés. Plus corsée et plus relevée que de nombreuses autres sauces de poisson, elle est élaborée à partir du poisson entier, contrairement à la sauce de poisson traditionnelle, qui est filtrée pour n’en conserver que le liquide.

Pour accompagner les plats, le "mam nem" est généralement mélangé avec du sucre, du piment, du jus de citron vert, de l’ananas et de l’ail. Il accompagne notamment les plats à base de bœuf.

La première place du classement revient à la fondue jurassienne, originaire du Jura, en France. Ce plat, qui remonte à plusieurs siècles, serait né comme une manière d’utiliser les restes de fromage et de pain.

La deuxième place revient à l’awaze, une préparation épicée traditionnelle d’Éthiopie, souvent servie avec différents plats principaux. Elle est généralement composée de berbéré, un mélange d’épices éthiopien, de t’ej, un vin de miel éthiopien, et d’huile.-VNA

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