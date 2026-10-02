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Hanoï accueille la deuxième édition du Festival des cultures du monde

Hanoï accueille du 1er au 4 octobre la deuxième édition du Festival des cultures du monde, placée sous le thème « Convergence des patrimoines – Façonner l’avenir », avec la participation de 50 pays et organisations internationales. Organisé à la Citadelle impériale de Thang Long, l’événement met à l’honneur la diversité culturelle, le dialogue entre les peuples et le rôle du patrimoine dans la construction d’un avenir pacifique et durable.

La deuxième édition du Festival des cultures du monde à Hanoï s’est ouverte le 1er octobre à la Citadelle impériale de Thang Long, sous le thème « Convergence des patrimoines – Façonner l’avenir ». Photo: VNA
La deuxième édition du Festival des cultures du monde à Hanoï s’est ouverte le 1er octobre à la Citadelle impériale de Thang Long, sous le thème « Convergence des patrimoines – Façonner l’avenir ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La deuxième édition du Festival des cultures du monde à Hanoï s’est ouverte le 1er octobre à la Citadelle impériale de Thang Long, sous le thème « Convergence des patrimoines – Façonner l’avenir ».

Organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de Hanoï, le festival se déroule du 1er au 4 octobre, avec la participation de 50 pays et organisations internationales.

Prenant la parole à l'ouverture, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a souligné que ce festival constituait un rassemblement favorisant les liens entre les cultures, diffusant un esprit d'amitié et de créativité, et promouvant le dialogue en faveur de la paix et du développement.

L'événement revêt une signification particulière car il se tient l'année du 50e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'UNESCO et au sein de la Citadelle impériale de Thang Long, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce lieu symbolise la longue histoire du Vietnam, sa vitalité culturelle ainsi que ses aspirations à la paix et à la prospérité, a-t-elle déclaré.

Selon la vice-Première ministre, le patrimoine incarne la mémoire de chaque nation et le fruit des connaissances, du travail et de la créativité de l'humanité, accumulés au fil des millénaires. Toutefois, le patrimoine n'appartient pas uniquement au passé ; il demeure bien présent et constitue une ressource essentielle pour façonner l'avenir. Chaque pays et chaque nation possède son propre patrimoine, mais lorsqu'elles sont réunies, ces valeurs culturelles enrichissent la diversité de la civilisation humaine, a-t-elle noté.

Chants folkloriques, danses, musiques et arts du spectacle traditionnels, costumes, gastronomie, artisanat, monuments, paysages, festivals ou encore savoirs populaires racontent l’histoire des peuples et des cultures, de leurs terres d’origine ainsi que des aspirations et des valeurs transmises de génération en génération. « La convergence des patrimoines est donc une convergence des peuples, tandis que la convergence des cultures est une convergence de valeurs humaines partagées », a-t-elle déclaré.

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Le Festival des cultures du monde à Hanoï vise à promouvoir l'amitié, la compréhension mutuelle et la confiance entre les peuples. Photo: VNA


Le Vietnam considère la culture à la fois comme le fondement spirituel de la société et comme un objectif majeur, un moteur et une ressource pour le développement national, a-t-elle affirmé. Le pays s'emploie à bâtir une culture avancée imprégnée de l'identité nationale, tout en intégrant activement la quintessence culturelle de l'humanité et en développant les échanges et la coopération culturels internationaux.

Pham Thi Thanh Tra a également appelé à renforcer le recours à la science, aux technologies et à l’intelligence artificielle pour numériser, préserver, restaurer et promouvoir le patrimoine, afin de rapprocher les valeurs culturelles authentiques des communautés, notamment des jeunes générations. Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, a estimé que la Citadelle impériale de Thang Long constituait un cadre particulièrement approprié pour accueillir le festival. Ses strates archéologiques, qui couvrent plus d’un millénaire, témoignent de la continuité de la vie politique et culturelle du Vietnam, a-t-il expliqué.

Durant ces quatre jours, 45 espaces culturels, 35 stands gastronomiques, 19 troupes artistiques internationales, ainsi que des projections de films et des défilés de mode venus du monde entier insufflent une nouvelle vie à ce site historique, a-t-il précisé. Il a souligné que la célébration de la diversité culturelle mondiale dans un lieu témoignant de la continuité créative d’une civilisation constituait un message fort sur le rôle et la portée du patrimoine.

Le Festival des cultures du monde à Hanoï vise à promouvoir l'amitié, la compréhension mutuelle et la confiance entre les peuples, tout en mettant en lumière le pouvoir de la culture de relier les individus au-delà des frontières et des différences, et de contribuer à l'avènement d'un monde pacifique, humain et durable. -VNA

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