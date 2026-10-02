Culture-Sports

Un concert à Hanoï célèbre l'amitié sino-vietnamienne

Le concert « Harmonie sino-vietnamienne » qui s’est tenu dans la soirée du 1er octobre  à Hanoï, à l’occasion du 77e anniversaire de la Fête nationale chinoise (1er octobre 1949 - 1er octobre 2026) a proposé un parcours artistique mêlant des œuvres emblématiques du Vietnam et de la Chine et des chefs-d’œuvre du répertoire classique mondial.

Lors du concert. Photo : VNA
Lors du concert. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 1er octobre, le concert « Harmonie sino-vietnamienne » s’est tenu au Théâtre Ho Guom, à Hanoï, à l’occasion du 77e anniversaire de la Fête nationale chinoise (1er octobre 1949 - 1er octobre 2026). Placé sous le patronage du ministère vietnamien de la Sécurité publique et de l’ambassade de Chine au Vietnam, l’événement a été organisé conjointement par le Théâtre Ho Guom et le Centre national des arts du spectacle de Chine.

La soirée a réuni plusieurs membres du Bureau politique, dont le vice-Premier ministre et ministre de la Défense Phan Van Giang, le ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang et le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. La partie chinoise était représentée par Wang Qun, chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Chine au Vietnam, et Wang Ning, président de l’Alliance mondiale du théâtre et directeur du Centre national des arts du spectacle de Chine.

La direction artistique du programme a été assurée par Wang Ning et le général de brigade, artiste du peuple Nguyen Cong Bay, directeur adjoint du Département du travail politique du ministère de la Sécurité publique et directeur du Théâtre Ho Guom. L’artiste du peuple Bui Cong Duy en était le directeur artistique et le metteur en scène général.

Le spectacle réunissait l’Orchestre symphonique de Hanoï sous la baguette du chef Tran Nhat Minh, les chœurs de l’Opéra-Ballet du Vietnam et du Théâtre de chant et de danse de la Sécurité publique, l’artiste du peuple Co Huy Hung, le pianiste Vu Ngoc Linh, le trompettiste Wang Yubing, ainsi que les chanteurs Nguyen Truong Linh, Dao Mac, la soprano Zhou Xiaolin et le ténor Wang Chong.

Les hymnes nationaux exécutés par l’Orchestre symphonique de Hanoï ont ouvert la soirée. Le public a ensuite apprécié des œuvres telles que « Jour de fête » de Dang Huu Phuc, « Émotions de la patrie » de Xuan Khai interprétées au luth dan nguyet par l'artiste du peuple Co Huy Hung, « You and Me » à la trompette par Wang Yubing, ou encore « Dites-moi où est le chemin » du film La Pérégrination vers l'Ouest par Dao Mac.

Les spectateurs ont également savouré « Hanoï, foi et espoir » de Phan Nhan par la soprano Zhou Xiaolin et les chœurs, « O Sole Mio » par Truong Linh, ainsi que des arias célèbres d'« Hamlet » et de « Turandot ». La soirée s’est clôturée avec l’œuvre « Vietnam - Chine » de Do Nhuan, réunissant l’ensemble des artistes.

À travers le langage universel de la musique, le programme a proposé un parcours artistique mêlant des œuvres emblématiques des deux pays et des chefs-d’œuvre du répertoire classique mondial. L’artiste Nguyen Truong Linh a exprimé son honneur de participer à ce concert aux côtés d’artistes vietnamiens et chinois. Selon lui, cet événement culturel et politique a offert aux artistes des deux pays l’occasion d’échanger, de faire découvrir leurs identités culturelles respectives et de renforcer la compréhension mutuelle.

La rencontre artistique entre les musiciens vietnamiens et chinois a également favorisé les échanges, l’apprentissage et la création commune. Des mélodies nationales aux grandes œuvres du répertoire universel, la musique s’est ainsi affirmée comme un trait d’union entre les deux cultures, mettant en lumière leurs convergences artistiques et culturelles.- VNA

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