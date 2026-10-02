Culture-Sports

"Vietnam en Scène" : le théâtre vietnamien s’invite à Paris

La première Semaine du théâtre vietnamien en France, "Vietnam en Scène", se tiendra du 24 au 31 octobre à Paris, avec des spectacles de marionnettes sur l’eau, de théâtre, de danse contemporaine et de théâtre traditionnel. L’événement vise à faire découvrir la diversité de la scène vietnamienne et à renforcer les échanges culturels entre le Vietnam et la France.

La première Semaine du théâtre vietnamien en France, "Vietnam en Scène", se tiendra du 24 au 31 octobre à Paris. Photo: VNA
La première Semaine du théâtre vietnamien en France, "Vietnam en Scène", se tiendra du 24 au 31 octobre à Paris. Photo: VNA

Paris (VNA) - La première Semaine du théâtre vietnamien en France, intitulée "Vietnam en Scène", se tiendra du 24 au 31 octobre à Paris. Organisée par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’ambassade du Vietnam en France, la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO et plusieurs organismes et structures artistiques, cette manifestation entend faire découvrir au public français toute la richesse des arts de la scène vietnamiens.

L’événement figure parmi les activités culturelles et artistiques organisées à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations entre le Vietnam et l’UNESCO, ainsi que dans le cadre du programme des Journées du Vietnam en France 2026.

Pour cette première édition parisienne, "Vietnam en Scène" proposera un large éventail de formes spectaculaires, des marionnettes sur l’eau au théâtre parlé, en passant par la danse contemporaine et plusieurs expressions traditionnelles telles que le tuông (théâtre classique), le chèo (chant populaire) et le cai luong (théâtre rénové).

Plusieurs troupes et théâtres vietnamiens prendront part à cette manifestation conçue comme un véritable petit festival. Les spectacles investiront différents lieux emblématiques de la capitale française, notamment une place publique, le théâtre Marigny, le Grand Rex et le Carreau du Temple, offrant au public parisien un parcours artistique à la découverte du Vietnam.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dong, l’événement vise à rapprocher les valeurs particulières du théâtre vietnamien du public français et international, tout en créant un espace de rencontre, d’échange et de création entre artistes des deux pays.

La Semaine du théâtre vietnamien mettra en avant les rencontres entre les cultures vietnamienne et française, entre tradition et modernité, patrimoine et création, artistes et public.

Au-delà de la présentation et de la promotion artistiques, les organisateurs souhaitent faire de cet événement une action de diplomatie culturelle et de rayonnement culturel extérieur, contribuant à présenter au public français et aux amis internationaux l’image d’un Vietnam riche de traditions et d’identité, dynamique, créatif, confiant et ouvert sur le monde. À travers l’art, le public pourra découvrir le Vietnam non seulement à travers des informations sur le pays, mais aussi à travers des récits, des émotions, des images et des valeurs humaines directement transmis sur scène.

La manifestation offrira également à la communauté vietnamienne en France, notamment aux jeunes générations, une occasion de renouer avec la culture et les arts traditionnels du pays et de renforcer leurs liens avec le Vietnam.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van a souligné que l’événement contribuerait à mieux faire connaître au public français et international le pays, le peuple et la culture du Vietnam, tout en renforçant les relations entre le Vietnam et la France ainsi qu’entre le Vietnam et l’UNESCO.

Outre les spectacles, la Semaine du théâtre vietnamien comprendra des rencontres professionnelles entre artistes vietnamiens et français consacrées notamment à la création, à la mise en scène, au jeu d’acteur et à l’évolution du théâtre contemporain. Un ouvrage consacré au théâtre vietnamien, destiné notamment au lectorat français, sera également présenté. -VNA

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