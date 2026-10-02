Culture-Sports

Prix Bui Xuân Phai 2026 : Ces idées audacieuses qui dessinent le Hanoi de demain

Trois initiatives majeures intègrent la catégorie «Idées» des Prix Bui Xuân Phai – Pour l’amour de Hanoi 2026 : la création de la rue piétonne Thành Thai, la création d’une zone à faibles émissions au sein du périphérique n°1, et le plan directeur centenaire de la capitale.

Dessin architectural de la rue Tràng Tiên, à Hanoi. Photo : VNA
Dessin architectural de la rue Tràng Tiên, à Hanoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Trois projets — la création d’une rue piétonne Thành Thai, l’instauration d’une zone à faibles émissions à l’intérieur du périphérique n°1 et le plan directeur centenaire de Hanoi — ont été nominés dans la catégorie «Idées» des Prix Bui Xuân Phai – Pour l’amour de Hanoi 2026.

Le projet Thanh Thai vise à créer un espace piétonnier unique en associant patrimoine local, artisanat traditionnel, espaces verts, technologie et une économie nocturne moderne.

Le projet de zone à faibles émissions, expérimenté dans le quartier de Hoàn Kiêm depuis le 1er juillet 2026, a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air en restreignant la circulation des véhicules ne répondant pas aux normes d’émission et en favorisant les transports électriques, les transports en commun, le vélo et la marche.

Il est prévu d’étendre ce dispositif à l’ensemble de la zone située à l’intérieur du périphérique n°1 entre 2028 et 2029. Les exigences relatives aux véhicules seront également progressivement renforcées à chaque étape.

Parallèlement, le plan directeur centenaire de Hanoi fixe des jalons de développement pour 2035, 2045, 2065, 2085 et au-delà. Dans ce cadre, la ville vise à maintenir une croissance annuelle de son produit régional brut (PRB) de 11% sur les périodes 2026-2035 et 2036-2045, avant de passer à 5% entre 2046 et 2065, puis à 4,5% entre 2066 et 2085.

Au-delà de 2085, la ville ambitionne de devenir une métropole prospère, harmonieuse et connectée à l’échelle mondiale, préservant son patrimoine culturel millénaire tout en s’affirmant comme un pôle d’échanges, de savoir et d’innovation. Le plan prévoit également le développement d’une structure urbaine à plusieurs niveaux et d’une économie spatiale moderne.

Ces trois propositions reflètent des approches différentes pour façonner l’avenir de Hanoi, tout en s’appuyant sur le patrimoine culturel de la capitale, ses priorités environnementales et ses besoins de développement à long terme.

Les Prix Bui Xuân Phai : Pour l’amour de Hanoi ont été lancés en 2008 par le journal Thê thao & Van hoa (Sports et Culture) de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et la famille du peintre Bui Xuân Phai (1920-1988), considéré comme l’un des artistes les plus influents de la peinture nationale contemporaine et connu pour ses peintures du Vieux quartier de Hanoi.

Cette initiative vise à honorer les auteurs, les œuvres, les idées et les initiatives à valeur artistique et scientifique qui témoignent d’un amour profond pour Hanoi. – VNA

source
#Prix Bui Xuân Phai – Pour l’amour de Hanoi 2026
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