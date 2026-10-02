Le Document de Hanoi affirme le rôle du Vietnam dans la sauvegarde du patrimoine mondial

Hanoi (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, a souligné que l’adoption du «Document de Hanoi sur le patrimoine et l’authenticité », à l’issue du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, réaffirme la capacité du pays à contribuer à l’élaboration de normes internationales en matière de conservation du patrimoine.



S’adressant à la presse, le vice-ministre Ngô Lê Van, qui est président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, a mis en avant quatre résultats majeurs de la rencontre : l’adoption du document ; le rôle actif du Vietnam dans son élaboration ; le lien entre politiques et pratiques, illustré par le lancement de la restauration du palais Kinh Thiên le 29 septembre ainsi que par les visites à Tràng An et Tam Chuc ; et la capacité d’organisation du pays pour accueillir ce dialogue à Hanoi et à Ninh Binh.



L’adoption de ce document coïncide avec le 50e anniversaire des relations entre le Vietnam et l’UNESCO. En 1981, l’UNESCO avait lancé un appel à la communauté internationale pour la sauvegarde de l’ancienne cité impériale de Huê. Quarante-cinq ans plus tard, le Vietnam participe activement à l’élaboration d’orientations et de normes internationales pour la protection du patrimoine. Cela témoigne de manière vivante de l’ascension du pays et de la profondeur du partenariat entre le Vietnam et l’UNESCO après un demi-siècle.



Cela témoigne également de la capacité et du prestige du Vietnam à initier, à coordonner et à participer à l’élaboration de grands enjeux stratégiques et politiques aux niveaux régional et mondial. La proposition du Centre du patrimoine mondial de confier l’organisation du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité illustre la confiance que l’UNESCO accorde à ce pays.



Le Document de Hanoi s’ajoute à l’initiative vietnamienne visant à proclamer la période 2027-2036 « Décennie internationale de la culture au service du développement durable», une proposition approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Mise en œuvre le Document de Hanoi

À l’échelle mondiale, en tant que vice-président du Comité du patrimoine mondial, le Vietnam coordonnera, avec la présidence du Comité, le Centre du patrimoine mondial et les organismes spécialisés, la présentation des résultats du dialogue lors de la 49e session du Comité, prévue à Istanbul (Turquie) en 2027. L’objectif est de contribuer à l’amélioration des orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention et de garantir que la Liste du patrimoine mondial soit équilibrée, représentative et crédible.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Van. Photo diffusée par la VNA

Au niveau régional, le Vietnam promouvra un réseau de coopération en matière de patrimoine en Asie-Pacifique, la formation de jeunes spécialistes et la tenue régulière de ce dialogue. Dans le cadre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) de 2027, il mettra également en avant la culture et le patrimoine comme vecteurs de tourisme durable, d’industries créatives et d’échanges entre les peuples.



Au niveau national, le Document de Hanoi orientera les politiques de conservation grâce à des évaluations scientifiques de l’authenticité fondées sur des preuves matérielles, documentaires, orales et environnementales, ainsi que sur les savoirs des communautés. La conservation devra être intégrée à la planification, identifier les éléments préservés, modifiés ou disparus, et garantir la participation des communautés dès les premières étapes ainsi que des retombées bénéfiques pour elles.



Le Vietnam étudiera également de futures candidatures à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, notamment pour le site archéologique d’Oc Eo-Ba Thê, la citadelle de Cô Loa, les tunnels de Cu Chi, la grotte de Con Moong et le complexe Vân Long-Kim Bang-Tam Chuc. La diffusion et la traduction du document faciliteront sa mise en œuvre par les autorités chargées de la gestion des sites, les instituts de recherche, les universités et les communautés locales.



La restauration du palais Kinh Thiên : un jalon de la coopération



Situé au sein du secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoi, le palais Kinh Thiên est un lieu d’une importance historique particulière et un centre de pouvoir continu pendant plus de treize siècles.



Après 15 années de recherche et de coopération internationale, marquées par des avancées décisives au cours des trois dernières années, le Comité du patrimoine mondial a accepté une modification du statu quo du secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoi, pour la première fois en près de 55 ans d’application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Cette avancée constitue une étape importante pour la réhabilitation du palais.



L’élaboration du dossier a bénéficié du soutien d’experts de l’UNESCO et du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS). Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 2010, le secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoi possède une valeur universelle exceptionnelle qui impose de préserver son authenticité et son intégrité durant les travaux.



Le vice-ministre Ngô Lê Van a salué la contribution des autorités, des scientifiques et des organisations vietnamiennes, ainsi que celle des partenaires internationaux, tout en soulignant que la prochaine étape devra garantir que la réhabilitation respecte les valeurs historiques du site et ses critères de conservation. – VNA