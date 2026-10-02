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Prix Bui Xuan Phai – Pour l’amour de Hanoï : Bang Viet à l’honneur

Le Grand Prix Bui Xuan Phai – Pour l’amour de Hanoï 2026 a été décerné au poète Bang Viet pour sa contribution de longue date à la littérature, à la culture et à la vie artistique de la capitale.

Le Grand Prix Bui Xuan Phai – Pour l’amour de Hanoï 2026 décerné au poète Bang Viet. Photo: VNA
Le Grand Prix Bui Xuan Phai – Pour l’amour de Hanoï 2026 décerné au poète Bang Viet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise de la 19e édition des Prix Bui Xuan Phai – Pour l’amour de Hanoï, organisée par le journal The thao & Van hoa (Sports et Culture) de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), s’est tenue le 2 octobre au Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à Hanoï.

Le Grand Prix, la plus haute distinction, a été décerné au poète Bang Viet. Le jury a également attribué deux prix dans la catégorie « Œuvre », deux dans la catégorie « Action », un prix « Idée » et une mention spéciale.

Dans son discours, le rédacteur en chef du journal The thao & Van hoa, Nguyen Thien Thuat, a souligné qu’au fil de ses 19 éditions, le Prix Bui Xuan Phai était devenu un rendez-vous mettant à l’honneur des auteurs, des œuvres, des idées et des initiatives nés d’un profond attachement à Hanoï. L’édition 2026, organisée à l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre), intervient dans un contexte marqué par de nouvelles orientations en faveur de la culture, du tourisme, de l’intégration internationale et de la valorisation de l’identité et du savoir-vivre hanoïens.

Parmi les 11 candidatures officielles, le jury a retenu six lauréats et une mention spéciale dans des domaines allant de la peinture et du théâtre à la préservation du patrimoine, aux échanges culturels internationaux et à l’aménagement urbain.

Le Grand Prix a distingué le poète Bang Viet, dont le parcours est profondément lié à Hanoï. Tout au long de sa carrière, la capitale a nourri son œuvre littéraire et ses recherches sur l’histoire et la culture de Thang Long-Hanoï, mais aussi son engagement dans la vie culturelle, littéraire et artistique.

Dans la catégorie « Œuvre », deux prix ont été attribués à la série de peintures sur laque consacrées au pont Long Bien par le peintre Thanh Chuong et au spectacle de cải lương « Người con gái Hà Thành » du Théâtre de cải lương de Hanoï.

Une mention spéciale a été décernée à la pièce « Quân khu Nam Đồng » du Théâtre de la jeunesse du Vietnam.

La catégorie « Action » a distingué le premier Festival culturel mondial à Hanoï, organisé en 2025 avec la participation de 48 pays et de l’UNESCO, ainsi qu’une série d’activités destinées à valoriser le patrimoine du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam à l’occasion du 950e anniversaire de sa fondation (1076-2026).

Enfin, le prix « Idée » a récompensé le projet pilote d’aménagement d’un espace culturel et piétonnier dans la rue Thanh Thai, dans le quartier de Cau Giay. La première phase prévoit une zone piétonne d’environ 750 mètres le long de la rue Thanh Thai et dans une partie du parc de Cau Giay, ouverte chaque week-end, avant une extension aux rues voisines.

Une exposition de 40 panneaux présentant les auteurs, œuvres, idées et initiatives sélectionnés cette année a également été organisée à l’occasion de la cérémonie. Plusieurs peintures sur laque de grand format de la série consacrée au pont Long Bien par Thanh Chuong y sont notamment présentées au public. -VNA

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