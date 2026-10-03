À Hanoï, "Les Cinq Continents" font dialoguer les musiques du monde

Hanoï (VNA) – Dans le cadre prestigieux de la Cité impériale de Thang Long, au cœur de Hanoï, les mélodies de la musique traditionnelle vietnamienne ont dialogué avec celles venues du monde entier, le soir du 2 octobre, offrant au public une mosaïque artistique vibrante et colorée.

À travers la série de concerts "Les Cinq Continents", la musique est allée à la rencontre du public, permettant aux habitants comme aux visiteurs d’assister aux spectacles, d’échanger avec les artistes et de découvrir la richesse des traditions musicales du Vietnam et d’autres pays.



Lors de la deuxième journée du Festival mondial des cultures à Hanoï, des troupes artistiques de Hanoï, des formations du Théâtre national des arts traditionnels du Vietnam ainsi que des troupes internationales ont présenté divers spectacles exceptionnels à partir de 16 heures.



Le concert "Les Cinq Continents" a ainsi transformé le site en une scène ouverte, favorisant la rencontre et le partage d’émotions entre artistes et spectateurs. Loin du cadre conventionnel d’une salle de spectacle, les représentations permettaient aux visiteurs de s’arrêter au gré de leur parcours, d’écouter quelques morceaux, de se laisser porter par les mélodies avant de poursuivre leur découverte des autres animations du festival.

Dans le cadre de ce programme, les artistes du Théâtre de cai luong (théâtre rénové) de Hanoï et du Théâtre de cheo (chant populaire) de Hanoï ont séduit le public avec plusieurs œuvres emblématiques. Chaque prestation, avec son identité propre, a contribué à mettre en lumière la richesse et la diversité des arts traditionnels vietnamiens auprès d’un public à la fois vietnamien et international.



Au-delà des spectacles artistiques, la deuxième journée du festival a proposé diverses activités culturelles, culinaires et d'échanges. La participation de troupes venues du monde entier a contribué à créer une atmosphère multiculturelle animée au cœur de Hanoï.



Le festival propose également des projections gratuites pour les adultes et les enfants au sein de la cité impériale de Thang Long, offrant au public une autre manière de découvrir le cinéma et les récits culturels de différents pays.-VNA