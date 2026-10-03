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ASIAD 2026 : le Vietnam décroche sa troisième médaille d’or grâce au sepak takraw féminin

L’équipe féminine vietnamienne de sepak takraw a battu la Thaïlande 2-1 en finale de l’épreuve par équipes de quatre aux ASIAD 2026, conservant son titre remporté à Hangzhou en 2022 et offrant au Vietnam sa troisième médaille d’or lors de cette édition.

Les joueuses de l’équipe féminine vietnamienne de sepak takraw exultent après leur victoire finale. Photo : VNA
Les joueuses de l’équipe féminine vietnamienne de sepak takraw exultent après leur victoire finale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’équipe féminine vietnamienne de sepak takraw a battu la Thaïlande 2-1 en finale de l’épreuve par équipes de quatre, le 3 octobre au matin, aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026, conservant ainsi son titre remporté à l’ASIAD de Hangzhou 2022. Il s’agit de la troisième médaille d’or du Vietnam lors de cette édition.

Le Vietnam a abordé la finale avec confiance, s’appuyant notamment sur les attaques de Tran Thi Ngoc Yen et Nguyen Thi Yen, ainsi que sur une défense solide. Après un début équilibré, les Vietnamiennes ont progressivement creusé l’écart pour mener 12-8 puis 14-10, avant de remporter le premier set 15-11 sur une attaque décisive de Ngoc Yen.

La Thaïlande a mieux entamé le deuxième set et menait 13-8. Les joueuses de l’entraîneuse Tran Thi Vui ont toutefois réagi pour égaliser à 13-13 puis prendre l’avantage 14-13. Des erreurs en défense et au service leur ont ensuite coûté le set, remporté par la Thaïlande 17-15, qui a égalisé à 1-1.

– L’équipe féminine vietnamienne de sepak takraw conserve avec succès sa médaille d’or remportée aux précédents ASIAD. Photo : VNA
– L’équipe féminine vietnamienne de sepak takraw conserve avec succès sa médaille d’or remportée aux précédents ASIAD. Photo : VNA

Dans le set décisif, la Thaïlande a pris l’avantage 4-1 avant que le Vietnam ne revienne progressivement au score. Les deux équipes se sont ensuite livrées un duel serré, mais les Vietnamiennes ont conservé leur sang-froid et pris les devants 8-6. Elles ont maintenu leur avantage jusqu’à 14-11, avant de profiter d’une dernière attaque thaïlandaise envoyée hors des limites pour s’imposer 15-11.

Avec cette victoire 2-1, le Vietnam conserve son titre dans l’épreuve par équipes féminines de quatre et décroche sa troisième médaille d’or aux ASIAD 2026. -VNA

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