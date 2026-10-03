Hanoï célèbre la diversité culturelle mondiale à travers un festival réunissant cinquante pays

Hanoï (VNA) - Dans l’enceinte de la cité impériale de Thang Long, patrimoine culturel mondial au cœur de Hanoï, le 2e Festival culturel mondial offre un espace d’échange haut en couleur, où les traditions vietnamiennes rencontrent celles de cinquante pays partenaires.

Organisé du 1er au 4 octobre par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de Hanoï, le festival a pour thème "Convergence des patrimoines – Façonner l’avenir".

À travers l’art, la gastronomie, les costumes et l’artisanat, les cultures se rencontrent et deviennent autant de passerelles favorisant la compréhension mutuelle et le développement durable. Chaque espace d'exposition constitue une fenêtre ouverte sur l'identité propre de chaque nation.

L'espace consacré au Laos propose une immersion complète à travers des démonstrations de danse, des instruments musicaux et des plats traditionnels. L'art du tissage du brocart, matérialisé par l'écharpe Pha Biang et la jupe Sinh, illustre la richesse spirituelle du peuple lao. Bounthavy Soundala, représentant de l'ambassade du Laos au Vietnam, souligne que cette présence culturelle renforce l'amitié et la solidarité entre les deux peuples.





Stand de la Mongolie au 2e Festival culturel mondial à Hanoï. Photo: VNA

De son côté, Cuba présente au public plusieurs traits emblématiques de ce pays des Caraïbes, des produits familiers tels que les cigares, le café et le rhum de canne à sucre, aux instruments de musique et aux vêtements traditionnels, ainsi que des images de l’architecture et de la vie culturelle cubaines.

Selon l’ambassadeur adjoint de Cuba au Vietnam, Maiker Comendador Escalante, la participation au festival permet de présenter directement l’image du pays au public vietnamien, tout en contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et les échanges entre les deux peuples. Le pavillon de la Belgique, organisé par l’ambassade de Belgique en coopération avec les bureaux régionaux de la Flandre, de Bruxelles et de la Wallonie, mêle héritage européen et vie contemporaine.

Les visiteurs peuvent y découvrir, à travers les documents exposés, l’architecture historique ainsi que plusieurs symboles de la Belgique, notamment la bande dessinée, la gastronomie, la bière, les gaufres et des informations sur l’éducation. Selon Tu Minh, de l’ambassade de Belgique, le festival offre une occasion de faire découvrir au public vietnamien les traits culturels emblématiques de la Belgique.

Le 2e Festival culturel mondial offre un espace d’échange haut en couleur. Photo: VNA

À travers les activités proposées, l’ambassade souhaite notamment permettre aux jeunes de mieux connaître le pays, son peuple et sa culture grâce à des expériences concrètes. Les visiteurs peuvent également participer à de nombreuses activités, parmi lesquelles l’essayage de costumes traditionnels, des ateliers culinaires animés par des chefs internationaux et des projections de films. Sur la scène artistique, les traditions vietnamiennes dialoguent avec les spectacles proposés par des artistes venus de nombreux pays, offrant un panorama culturel particulièrement varié.



Nguyen Phuong Hoa, directrice du Département de la coopération internationale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, rappelle que le festival coïncide avec le 50e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'UNESCO (1976-2026).

L’événement marque également le lancement de la Décennie internationale de la culture au service du développement durable 2027-2036, proposée par le Vietnam. De la Cité impériale de Thang Long au quartier piétonnier autour du lac Hoan Kiem, le festival met ainsi en lumière le rôle de la culture comme vecteur de dialogue, de compréhension mutuelle et de coopération internationale. -VNA