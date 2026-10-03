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Vietnam-UNESCO : cinq décennies de coopération exemplaire et une nouvelle ambition

À l’occasion du 50e anniversaire de la coopération Vietnam-UNESCO, le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van a souligné les résultats obtenus au cours des cinq dernières décennies et présenté les principales orientations de Hanoi pour renforcer son rôle et sa contribution à l’UNESCO, notamment dans la mise en œuvre de la Décennie internationale de la culture pour le développement durable 2027-2036.

En marge du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, le 1er octobre 2026, la délégation de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a effectué une visite de terrain au complexe paysager de Trang An, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA
En marge du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, le 1er octobre 2026, la délégation de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a effectué une visite de terrain au complexe paysager de Trang An, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’année 2026 marque le 50e anniversaire de la coopération entre le Vietnam et l’UNESCO, établie en juillet 1976. À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van a accordé une interview à la presse, revenant sur les principales réalisations de cette coopération et ses orientations pour les prochaines décennies.

Selon lui, en cinq décennies, le Vietnam est passé du statut de membre bénéficiant du soutien de l’UNESCO à celui de partenaire actif, à même de contribuer et de proposer des initiatives. La coopération entre le Vietnam et l’UNESCO est aujourd’hui considérée par l’Organisation et ses États membres comme un modèle de coopération réussie, dynamique, substantielle et efficace.

Le vice-ministre a mis en avant quatre résultats majeurs. Premièrement, la position du Vietnam s’est progressivement renforcée. Le pays a activement et de manière responsable assumé plusieurs fonctions au sein des principaux mécanismes de l’UNESCO, notamment à l’Assemblée générale, au Conseil exécutif, au Comité du patrimoine mondial, ainsi qu’aux Comités intergouvernementaux des Conventions pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Deuxièmement, le Vietnam est passé de la participation à l’initiative. L’initiative visant à proclamer une "Décennie internationale de la culture au service du développement durable", proposée par le Vietnam, a été adoptée par la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO en novembre 2025, avec le soutien de 72 pays. Le 4 septembre 2026, elle a ensuite été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, avec 103 pays comme coauteurs, faisant de la période 2027-2036 la Décennie internationale de la culture au service du développement durable.

Troisièmement, la confiance politique s’est renforcée. La visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam au siège de l’UNESCO à Paris, en octobre 2024, a marqué la première visite d’un dirigeant du Parti à l’Organisation. En juin 2025, l’ancienne directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay avait qualifié le Vietnam de membre particulièrement actif de l’Organisation et de "success story" en matière de préservation et de valorisation du patrimoine. Le directeur général de l’UNESCO Khaled El-Enany devrait, pour sa part, effectuer une visite officielle au Vietnam début décembre 2026.

Enfin, la coopération produit des résultats concrets. En septembre 2026, le Vietnam comptait 79 titres et patrimoines inscrits ou reconnus par l’UNESCO, présents dans l’ensemble des 34 provinces et villes du pays. Rien qu’en 2025, le Vietnam a obtenu sept nouvelles inscriptions, un nombre record depuis plusieurs années. Ces distinctions constituent non seulement une fierté nationale, mais aussi un moteur du développement durable de nombreuses localités, contribuant à enrichir le patrimoine commun de l’humanité.

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Le projet musical Pho Ben Doi (Pho Ben Doi Music Project) constitue une initiative communautaire qui aide Da Lat à mettre en œuvre ses engagements internationaux depuis son intégration au Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine de la musique, en octobre 2023. Photo: VNA

Pour les cinq prochaines décennies, le Vietnam entend se concentrer sur quatre grandes orientations : jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de la Décennie internationale de la culture au service du développement durable 2027-2036 ; renforcer sa participation aux principaux mécanismes de l’UNESCO afin de promouvoir son image et ses intérêts nationaux ; accompagner les ministères, secteurs et collectivités dans l’élaboration et la défense des dossiers de candidature à l’UNESCO, en faisant du patrimoine une ressource au service du développement socio-économique et du rayonnement du pays ; et proposer de nouvelles initiatives tout en accueillant des activités internationales de l’UNESCO.

D’ici à la fin de l’année, le ministère des Affaires étrangères et la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, en coordination avec les ministères, secteurs et collectivités, organiseront la Conférence régionale de l'ASEAN+4 sur les villes apprenantes à Hô Chi Minh-Ville et la Conférence de bilan du Réseau mondial des réserves de biosphère insulaires et côtières, toutes deux prévues en novembre 2026. Le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, effectuera également une visite officielle au Vietnam en décembre, à l’occasion de laquelle sera signé l’Accord de coopération Vietnam-UNESCO pour la période 2026-2030.

Si les 50 dernières années ont marqué le parcours du Vietnam vers une intégration et une contribution accrues, la Décennie internationale de la culture au service du développement durable ouvre une nouvelle étape, au cours de laquelle le Vietnam entend contribuer à façonner l’agenda culturel mondial.-VNA

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