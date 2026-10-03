Économie

Créations d’entreprises : une dynamique soutenue malgré des sorties de marché élevées

En septembre, le pays a enregistré près de 11 600 nouvelles entreprises pour un capital enregistré d'environ 175 800 milliards de dong (près de 6,8 milliards de dollars) et près de 75 500 emplois prévus.

Parc industriel de Bien Hoa 2 dans la province de Dong Nai. Photo: VNA
Parc industriel de Bien Hoa 2 dans la province de Dong Nai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le rapport sur la situation socio-économique du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2026, publié le 3 octobre par l’Office national des statistiques du ministère des Finances, le paysage entrepreneurial présente des évolutions contrastées. Si le nombre de nouvelles entreprises et leur niveau de capital enregistré progressent, les sorties du marché demeurent élevées.​

En septembre, le pays a enregistré près de 11 600 nouvelles entreprises pour un capital enregistré d'environ 175 800 milliards de dong (près de 6,8 milliards de dollars) et près de 75 500 emplois prévus. Le capital moyen d'une nouvelle entreprise a atteint 15,2 milliards de dong, marquant une hausse importante de 53,9 % sur un an. De plus, environ 8 700 entreprises ont repris leur activité sur cette même période.

Sur les neuf premiers mois de l’année, près de 149 700 nouvelles entreprises ont été créées, en hausse de 3,2 % sur un an. Leur capital enregistré cumulé s’est élevé à 1 884 000 milliards de dôngs, en progression de 32,7 %. En moyenne, chaque nouvelle entreprise disposait d’un capital de 12,6 milliards de dôngs, soit une hausse annuelle de 28,5 %.

En incluant les 74 300 entreprises ayant repris leur activité, plus de 223 900 entreprises ont ainsi rejoint le marché au cours des neuf premiers mois, soit une moyenne de près de 24 900 entreprises par mois.

Parallèlement, les sorties du marché ont fortement augmenté. En septembre, 3 671 entreprises ont suspendu temporairement leur activité, tandis que 9 371 autres étaient en attente de dissolution et 7 918 avaient achevé leur procédure de dissolution.

​Sur les neuf premiers mois, près de 89 800 entreprises ont suspendu leur activité et plus de 48 700 ont été définitivement dissoutes. Le nombre de dissolutions a ainsi bondi de 118,8 % sur un an. En moyenne, environ 19 100 entreprises ont quitté le marché chaque mois.-VNA

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