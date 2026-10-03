Le dirigeant To Lam appelle les anciens policiers à renforcer leur contribution à la sécurité nationale

Hanoï (VNA) - Le 3 octobre à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a assisté au 2e Congrès national de l’Association des anciens membres de la Police populaire du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.

Il a souligné que ce congrès constituait un événement important, permettant aux anciens policiers de continuer à contribuer à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, ainsi qu’au bonheur et à la paix de la population.

Selon lui, le Vietnam entre dans une nouvelle ère, porteuse à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Le pays est déterminé à promouvoir la paix et la stabilité, à accélérer son développement de manière rapide et durable et à améliorer constamment les conditions de vie de la population.

Les délégués participant au 2e Congrès national de de l’Association des anciens membres de la Police populaire du Vietnam. Photo: VNA

Il a également indiqué que la réforme de l’organisation de l’appareil et du système politique avait enregistré des premiers résultats, permettant de mieux et plus efficacement servir la population, tout en ouvrant de nouveaux espaces et en créant de nouvelles impulsions pour le développement. La résolution du 14e Congrès national du Parti et les résolutions stratégiques définissent plusieurs mesures décisives et de rupture, mises en œuvre avec détermination par l’ensemble du système politique, avec un large soutien de la population.

"Il s’agit précisément de nouvelles conditions extrêmement favorables permettant à l’Association des anciens membres de la Police populaire, force centrale du Front de la Patrie du Vietnam, d’accroître sa contribution et de promouvoir la force de la grande union nationale afin de construire un pays riche, prospère, civilisé et heureux", a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République.

Il a approuvé les orientations, objectifs et programmes d’action définis par le congrès, fondés notamment sur l’esprit de solidarité, de fidélité, d’exemplarité et de renouveau, ainsi que sur la volonté de continuer à promouvoir les qualités des membres de la Police révolutionnaire et d’accomplir les tâches confiées par le Parti, l’État et le Front de la Patrie.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a souligné que, pour la première fois, la résolution du 14e Congrès national du Parti définissait le rôle des anciens membres de la Police populaire dans l’éducation des jeunes aux traditions patriotiques et à l’héroïsme révolutionnaire, ainsi que dans la promotion des traditions de la Police révolutionnaire.

Pour le nouveau mandat, il a demandé que l’Association devienne véritablement une "maison commune" reliant les anciens policiers et qu’elle accorde une attention particulière à la santé et aux conditions matérielles et spirituelles de ses membres, notamment ceux en difficulté. Elle doit également servir de passerelle entre les forces de police, les comités du Parti, les autorités locales et le Front de la Patrie afin de soutenir ses membres.

L’Association doit également jouer un rôle de passerelle entre les forces de police, les comités du Parti, les autorités locales et le Front de la Patrie afin de soutenir ses membres. Elle doit continuer à promouvoir l’identité des policiers révolutionnaires et les qualités de la force de Police révolutionnaire et, dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, faire preuve d’exemplarité.

Il a enfin appelé à renforcer l’éducation des jeunes aux traditions patriotiques, à l’héroïsme révolutionnaire et aux traditions de la Police populaire, ainsi que l’éducation politique et idéologique et la sensibilisation de la population aux questions de sécurité. Il a également demandé de contribuer à réfuter les points de vue erronés et hostiles.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a insisté sur la nécessité de construire une Association forte sur le plan politique et moderne dans son fonctionnement. Il a demandé à chaque ancien policier de continuer à cultiver les qualités de la Police révolutionnaire, à étudier et mettre en pratique la pensée, la morale et le style de Hô Chi Minh, ainsi que les "Six enseignements" du Président Hô Chi Minh à l’intention de la Police populaire.

Lors du congrès, le général de corps d’armée Le Quy Vuong, ancien vice-ministre de la Sécurité publique, a été réélu président de l’Association des anciens membres de la Police populaire du Vietnam.-VNA