Économie

Le décaissement d’IDE attient le niveau le plus élevé au cours des cinq derniers ans

Au 30 septembre 2026, 3 108 nouveaux projets avaient été autorisés, pour un capital enregistré de 29,24 milliards de dollars, soit une hausse de 6,2 % du nombre de projets et 2,4 fois plus de capitaux enregistrés qu’à la même période de l’année précédente.

Établissement de la société CAYI Technology Vietnam dans le parc industriel de Yen Phong II-C, à Bac Ninh. Photo: VNA
Établissement de la société CAYI Technology Vietnam dans le parc industriel de Yen Phong II-C, à Bac Ninh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Depuis le début de l’année, le Vietnam a attiré 50,36 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 76,4 % sur un an. Les IDE réalisés ont atteint 21,07 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé sur les neuf premiers mois d’une année au cours des cinq dernières années.

Ces chiffres figurent dans le rapport sur la situation socio-économique du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2026, publié le 3 octobre par l’Office national des statistiques du ministère des Finances.

Au 30 septembre 2026, 3 108 nouveaux projets avaient été autorisés, pour un capital enregistré de 29,24 milliards de dollars, soit une hausse de 6,2 % du nombre de projets et 2,4 fois plus de capitaux enregistrés qu’à la même période de l’année précédente.

L’industrie manufacturière demeurait le principal secteur d’attraction des nouveaux IDE, avec 13,38 milliards de dollars, soit 45,8 % du total, devant le transport et l’entreposage avec 5,14 milliards.Parmi les 79 pays et territoires ayant de nouveaux projets au Vietnam, Singapour arrivait en tête avec 9,26 milliards de dollars, devant la République de Corée (5,70 milliards), le Luxembourg (4,99 milliards), Hong Kong (Chine, 3,01 milliards), la Chine (2,27 milliards) et le Japon (1,56 milliard).

Par ailleurs, 948 projets autorisés précédemment ont enregistré des augmentations de capital pour un montant total de 14,15 milliards de dollars, en hausse de 25,1 % sur un an. Les apports de capitaux et achats d’actions par des investisseurs étrangers ont concerné 2 335 opérations, pour un montant de 6,97 milliards de dollars, en hausse de 44 %.

S’agissant des IDE réalisés, leur montant est estimé à 21,07 milliards de dollars, en hausse de 12,1 % sur un an. L’industrie manufacturière en représentait 17,40 milliards, soit 82,6 % du total, devant l’immobilier (1,59 milliard) et la production et distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et la climatisation (723,4 millions).

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Depuis le début de l’année, le Vietnam a attiré 50,36 milliards de dollars d’investissements directs étrangers. Photo: VNA

Parallèlement, les investissements vietnamiens à l’étranger ont également progressé. Au cours des neuf premiers mois, 121 nouveaux projets ont obtenu leur certificat d’investissement, pour un capital vietnamien de 1,28 milliard de dollars, en hausse de 80,9 %. Trente-deux projets existants ont augmenté leur capital de 1,49 milliard de dollars, soit 10,8 fois plus qu’à la même période de l’année précédente.

Au total, les investissements vietnamiens à l’étranger ont atteint 2,77 milliards de dollars, soit 3,3 fois plus qu’à la même période de 2025.Ces investissements se sont répartis dans 36 pays et territoires. Le Laos arrivait en tête avec 669 millions de dollars, soit 24,1 % du total, devant le Cambodge (486,5 millions ; 17,5 %), l’Inde (357,2 millions ; 12,9 %) et l’Indonésie (340,2 millions ; 12,3 %). -VNA

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