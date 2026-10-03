Économie

Le Vietnam définit quatre groupes de tâches pour développer le marché boursier après sa reclassification

Le ministère des Finances coopérera avec la Banque d’État du Vietnam et les autres ministères et secteurs pour simplifier les procédures permettant aux investisseurs étrangers d’accéder au marché, tout en perfectionnant le mécanisme de contrepartie centrale (CCP).

Des clients effectuent des transactions au siège de la société Bao Viet Securities à Hanoï. Photo : VNA
Des clients effectuent des transactions au siège de la société Bao Viet Securities à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement, tenue le 3 octobre à Hanoï, le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Chi a présenté quatre groupes de tâches prioritaires visant à maintenir le nouveau classement du marché boursier et à améliorer sa qualité.

Le premier groupe concerne le perfectionnement du cadre institutionnel. Le gouvernement prévoit de soumettre à l’Assemblée nationale, lors de sa 2e session en octobre 2026, le projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières, afin de répondre aux exigences du marché après sa reclassification et de tenir compte des évolutions scientifiques et technologiques, notamment de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et des dispositifs d’expérimentation contrôlée. Il est également prévu de réduire certaines conditions d’activité et procédures administratives.

Le deuxième groupe porte sur le développement de l’offre de capitaux et la diversification des produits financiers. Le ministère des Finances a proposé des mesures facilitant les introductions en bourse (IPO) liées à la cotation et encourageant les grandes entreprises dotées d’une bonne gouvernance à être cotées. Il a également proposé de modifier la Loi sur l’investissement afin de clarifier les taux de participation étrangère dans les entreprises, notamment celles cotées. Le développement du marché des obligations d’entreprises, des obligations vertes et des produits dérivés sera également renforcé.

Le troisième groupe vise à stimuler la demande et à développer le système d’investisseurs institutionnels. Le ministère des Finances coopérera avec la Banque d’État du Vietnam et les autres ministères et secteurs pour simplifier les procédures permettant aux investisseurs étrangers d’accéder au marché, tout en perfectionnant le mécanisme de contrepartie centrale (CCP). Un programme de formation et de vulgarisation des connaissances financières sera également mis en place pour les investisseurs individuels vietnamiens.

Le quatrième groupe concerne la modernisation et l’amélioration de l’efficacité de la gestion et de la surveillance du marché, afin de garantir sa transparence, de prévenir et de traiter rapidement les violations et de protéger les droits et intérêts légitimes des participants.

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Le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Chi s'exprime lors de la conférence de presse. Photo: VNA

Concernant la croissance économique, Nguyen Duc Chi a indiqué que le gouvernement restait déterminé à atteindre une croissance à deux chiffres en 2026. Le PIB du troisième trimestre est estimé en hausse de 9,95 % sur un an et celui des neuf premiers mois de 9,01 %. La production industrielle a progressé de 12,3 % et les ventes au détail de biens et les recettes des services de consommation de 13,4 %. Douze des 34 provinces et villes ont enregistré une croissance à deux chiffres de leur PIB régional sur neuf mois.

Pour le quatrième trimestre et l’ensemble de 2026, le gouvernement demande aux ministères, secteurs et collectivités de mettre en œuvre des mesures résolues et efficaces. Il entend notamment conduire de manière proactive et flexible les politiques monétaire, budgétaire et autres politiques macroéconomiques, maîtriser l’inflation, assurer la sécurité énergétique, poursuivre le perfectionnement institutionnel et simplifier les procédures administratives.

En matière d’investissement public, le gouvernement exige le décaissement de 100 % des capitaux alloués et l’accélération des projets prioritaires, avec le transfert des capitaux des organismes enregistrant des retards vers les projets capables de les absorber. Plus de 1 000 projets ayant déjà vu leurs difficultés institutionnelles résolues doivent être accélérés afin de créer de nouvelles impulsions pour la croissance.

Enfin, le gouvernement accorde une attention particulière aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique, avec la mise en œuvre du plan d’action de 100 jours et l’objectif de décaisser, au cours des trois derniers mois de l’année, 100 % des crédits budgétaires destinés à ces domaines. -VNA

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