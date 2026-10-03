Le Vietnam enregistre une croissance du PIB de 9,95 % au troisième trimestre

Hanoï (VNA) - Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam au troisième trimestre 2026 a connu une croissance estimée à 9,95 % en glissement annuel, un taux supérieur à ceux enregistrés au premier trimestre (8,15 %) et au deuxième trimestre (8,81 %), a déclaré Nguyen Thi Huong, directrice de l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, lors d'une conférence de presse le 3 octobre.

Cette dernière a souligné que, malgré l'évolution complexe de la situation mondiale, les performances socio-économiques du Vietnam au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de l'année ont continué d'afficher des résultats positifs et significatifs dans la plupart des secteurs.

Les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche ont progressé de 4,21 %, contribuant à hauteur de 5,14 % à la hausse globale de la valeur ajoutée brute ; l'industrie et la construction ont augmenté de 12,50 % (contribution de 51,57 %) ; et les services ont crû de 9,54 % (contribution de 43,29 %).

Du côté des emplois du PIB, la consommation finale au troisième trimestre a augmenté de 8,96 % en glissement annuel, la formation brute de capital fixe de 21,39 %, les exportations de biens et services de 23,27 % et les importations de 28,75 %.

Sur les neuf premiers mois, la croissance du PIB a été estimée à 9,01 % par rapport à la même période de l'année précédente. L'agriculture, la foresterie et la pêche ont progressé de 4,02 % (contribution de 5,35 % à la croissance globale de la valeur ajoutée brute) ; l'industrie et la construction ont augmenté de 11,21 % (contribution de 49,62 %) ; et les services ont crû de 8,69 % (contribution de 45,03 %).

En termes de structure économique, l'agriculture, la foresterie et la pêche ont représenté 10,65 % du PIB sur les neuf premiers mois ; l'industrie et la construction, 38,35 % ; les services, 42,97 % ; et les impôts sur les produits (nets de subventions), 8,03 %.

Concernant l'utilisation du PIB, la consommation finale a augmenté de 8,51 % en glissement annuel. La formation brute de capital a progressé de 17,88 %, tandis que les exportations de biens et services ont augmenté de 21,29 % et les importations de 27,19 %.

Concernant le PIB régional, 12 des 34 localités ont enregistré une croissance d'au moins 10 % au cours des neuf premiers mois de l'année. Quang Ninh arrive en tête avec 12,54 %, suivie de Ha Tinh (12,36 %), Hai Phong (12,08 %), Bac Ninh (11,81 %) et Ninh Binh (11,31 %).

Parmi les localités affichant une croissance du PIB régional plus modeste figurent Son La (5,59 %), Vinh Long (7,32 %), Ca Mau (7,37 %) et Dong Thap (7,44 %), une situation principalement due au recul de la production d'électricité et à la part relativement importante de l'agriculture dans leur structure économique.

Dans l’ensemble, la forte croissance est principalement concentrée dans les localités disposant d’une solide base industrielle et d’un important secteur manufacturier, soutenue par les investissements, les exportations et le développement des services, contribuant positivement à la croissance économique nationale.

Les résultats positifs de la croissance au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de 2026 s’expliquent par la mobilisation de l’ensemble du système politique, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi que par la conduite flexible, opportune et efficace du gouvernement, du Premier ministre, des ministères, secteurs et collectivités, qui ont déployé des mesures coordonnées pour stimuler la croissance et viser une croissance à deux chiffres en 2026.

La mise en place du modèle d'administration locale à deux niveaux a également contribué à élargir l’espace de développement, à renforcer les liens régionaux, à améliorer l’efficacité de la gestion publique, ainsi qu’à accélérer la décentralisation, la réforme administrative et la mobilisation des ressources pour le développement, a souligné Nguyen Thi Huong. -VNA