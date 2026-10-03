Le Vietnam accélère la révision du Plan directeur de l’électricité VIII

Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse régulière du gouvernement, le 3 octobre, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Truong Thanh Hoai a indiqué que la demande d’électricité au Vietnam augmentait actuellement d’environ 10 % par an.

Le développement des centrales et des réseaux électriques nécessitant du temps, le pays accélère notamment le développement de l’énergie solaire en toiture, qui présente l’avantage d’un déploiement rapide et ne nécessite ni acquisition ni déblaiement des terrains.

Selon lui, la capacité totale de l’énergie solaire en toiture atteint actuellement environ 11 000 MWc à l’échelle nationale. Le gouvernement et le ministère de l’Industrie et du Commerce encouragent son développement, notamment à travers la Directive n°10, qui vise à favoriser l’autoproduction et l’autoconsommation, ainsi que l’installation de systèmes de stockage par batteries.

L’objectif est que chaque année, environ 10 % des administrations et 10 % des ménages installent et utilisent ce type d’énergie.

Dans le cadre du Plan directeur de l’électricité VIII, le ministère a également fixé des objectifs de développement de l’énergie solaire en toiture pour chaque localité et appelé les autorités provinciales à accélérer leur mise en œuvre, notamment par l’adoption de mesures de soutien.

Concernant le développement des capacités de production et des réseaux électriques, Truong Thanh Hoai a indiqué que la mise en œuvre du Plan directeur de l’électricité VIII avait pris du retard pour diverses raisons. Le ministère se concentre actuellement sur deux priorités : réviser la Loi sur l’électricité afin de perfectionner le cadre institutionnel et ajuster le Plan directeur de l’électricité VIII en remplaçant et actualisant les projets en retard, conformément aux résolutions de l’Assemblée nationale et aux directives du Premier ministre.

Le ministère prévoit de soumettre le projet de loi révisée sur l’électricité à l’Assemblée nationale lors de sa session d’octobre 2026, afin de lever les obstacles et de mobiliser davantage de ressources pour développer les capacités de production et les réseaux électriques. Le vice-ministre a également souligné la nécessité d’intensifier les mesures d’économie d’électricité afin de répondre à la hausse annuelle d’environ 10 % de la demande.

Également lors de la conférence de presse, le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Thanh Ha, a indiqué qu’au 30 septembre, l’encours de crédit du système bancaire atteignait environ 20,75 millions de milliards de dôngs, en hausse de 11,59 % par rapport à fin 2025 et de 16,69 % sur un an.

La Banque d’État a mis en place plusieurs mesures pour accroître la marge de crédit en faveur des secteurs prioritaires et des projets d’envergure, afin de soutenir la croissance. Au début du mois d’août, elle a également encouragé les banques commerciales à participer à un programme de crédit destiné aux moteurs de croissance et aux petites et moyennes entreprises. À ce jour, 19 banques ont annoncé leur participation, pour un montant total d’environ 409 000 milliards de dôngs.

Au quatrième trimestre, la Banque d’État continuera d’améliorer le cadre juridique et les mécanismes de crédit, d’orienter les prêts vers les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance, tout en contrôlant les domaines à risque.

Elle renforcera également les programmes de crédit à taux préférentiels destinés aux moteurs de croissance économique et aux petites et moyennes entreprises, ainsi que les prêts à l’agriculture, à la sylviculture et à l’aquaculture, au logement social et aux infrastructures électriques et de transport et aux technologies stratégiques. -VNA