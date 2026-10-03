Politique

Le Vietnam réaffirme son soutien à l'autodétermination et au processus de décolonisation

Le Vietnam a réaffirmé son soutien au droit à l’autodétermination et à la promotion du processus de décolonisation, tout en appelant à une approche adaptée aux circonstances de chaque territoire et fondée sur le dialogue et la coopération.

New York (VNA) - Le Vietnam a réaffirmé son soutien au droit à l’autodétermination et à la promotion du processus de décolonisation lors d’un débat conjoint de la Quatrième Commission, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 2 octobre à New York.

Nguyen Hai Luu, ministre-conseiller et représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, a déclaré que le Vietnam soutenait constamment les objectifs universels du processus de décolonisation ainsi que le droit inaliénable à l’autodétermination des populations des 17 territoires non autonomes, conformément à la Charte des Nations Unies, à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et aux autres résolutions pertinentes.

Le Vietnam préconise une approche au cas par cas tenant compte des circonstances historiques, politiques, économiques, sociales et culturelles de chaque territoire, ainsi que des intérêts et aspirations de ses populations, tout en faisant progresser le processus de décolonisation par des moyens pacifiques, le dialogue et la coopération, a-t-il ajouté.

Le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu a mis en avant quatre points clés. Il a souligné que les puissances administrantes devaient continuer à fournir des informations complètes et actualisées conformément à l’article 73 e) de la Charte des Nations Unies. Il a également insisté sur le fait que les activités économiques et l’exploitation des ressources ne devaient pas porter atteinte aux intérêts légitimes ni au bien-être des populations concernées.

Le système des Nations Unies doit, selon lui, continuer à soutenir le développement durable, la santé, l’éducation, la prévention des catastrophes et le renforcement des capacités. Il a par ailleurs appelé à créer davantage de possibilités en matière d’éducation, de formation professionnelle et de développement des ressources humaines au bénéfice des populations de ces territoires.

Le représentant vietnamien a affirmé qu'en s'appuyant sur l'expérience historique d'une nation ayant subi la domination coloniale et lutté pour son indépendance, le Vietnam comprend profondément la valeur de l'indépendance, de la liberté et de l'autodétermination.

Il s'engage à coopérer de manière constructive avec l'ONU, le Comité spécial de la décolonisation, les puissances administrantes et les parties concernées afin de réaliser des progrès substantiels sur le dossier de la décolonisation.

Les pays participant au débat ont reconnu que le processus de décolonisation demeurait inachevé, 17 territoires non autonomes figurant toujours à l’ordre du jour des Nations Unies.

Ils ont souligné le droit à l’autodétermination, l’importance du dialogue et de la coopération avec les puissances administrantes, ainsi que la nécessité de promouvoir le développement socio-économique et de renforcer les capacités des populations de ces territoires. Plusieurs pays ont également présenté leurs positions sur des questions spécifiques, notamment celles du Sahara occidental et des îles Malouines (Falkland).

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, la résolution 1514 (XV), intitulée « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », affirme le droit des peuples à l’autodétermination et a posé les bases du processus de décolonisation des Nations Unies.-VNA

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