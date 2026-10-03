Vietnam-Canada : transformer le nouveau partenariat stratégique en projets concrets

Ottawa (VNA) - La visite d’État au Canada du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales, avec un élargissement de la coopération aux chaînes d’approvisionnement, aux technologies avancées, à la sécurité énergétique, à la défense et à la sécurité maritime.

C’est ce qu’estime Vina Nadjibulla, cofondatrice et directrice exécutive du Centre d’études stratégiques nationales, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) au Canada sur les résultats de la visite et les perspectives des relations bilatérales.

Selon elle, l’un des résultats importants de la visite réside dans la mise en place progressive de mécanismes destinés à donner un contenu concret au nouveau cadre de coopération.

Les deux pays sont convenus de renforcer leurs contacts réguliers à haut niveau, notamment à travers des échanges entre leurs ministres des Affaires étrangères, et de consolider les mécanismes existants, tels que la Commission mixte sur l’économie, le Dialogue sur les politiques de défense et le Dialogue maritime. Un Dialogue agricole a également été établi, tandis que les deux parties sont convenues d’examiner la possibilité de mettre en place un nouveau mécanisme de dialogue sur la sécurité et l’application de la loi.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont par ailleurs été chargés d’élaborer un Plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique. Pour Vina Nadjibulla, ce document sera essentiel pour traduire les engagements politiques de haut niveau en programmes de coopération concrets et devra être préparé rapidement.

La visite a également permis d'obtenir des résultats dans les domaines de l'énergie, de la transition énergétique propre, du transport maritime, de l'environnement et des normes agricoles. L'élargissement des accords dans le secteur aérien pourrait faciliter l'établissement de liaisons directes pour le transport de passagers et de marchandises entre les deux pays. Le Vietnam a également décidé d'établir un bureau d'attaché de défense au Canada.

Le Vietnam et le Canada partagent un intérêt commun à maintenir un système commercial ouvert et fondé sur les règles, dans un contexte où celui-ci subit des pressions croissantes. Les deux économies sont profondément intégrées au commerce mondial, dépendent dans une large mesure des marchés extérieurs et ont toutes deux intérêt à limiter le risque que les relations de dépendance économique soient utilisées comme moyen de pression.

Le Vietnam représente un partenaire important pour le Canada en raison de son poids économique et commercial dans la région, de son rôle au sein de l’ASEAN et de sa présidence du Conseil de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026.Dans le même temps, le Canada dispose d’atouts et de réseaux de relations complémentaires, notamment en Europe et dans la région indo-pacifique, ainsi que dans les domaines de l’énergie, des minerais essentiels, de la finance et des technologies de pointe.

Vina Nadjibulla souligne que, malgré leurs différences de position géopolitique, de système politique et de relations internationales, les deux pays peuvent développer leur coopération autour d'intérêts communs, sans nécessairement partager les mêmes points de vue sur toutes les questions.

Pour concrétiser ce nouveau partenariat, trois domaines sont prioritaires. Le premier concerne les investissements et les chaînes d’approvisionnement. Après le développement des échanges commerciaux, la prochaine étape repose davantage sur les investissements bilatéraux et une participation accrue des entreprises canadiennes aux réseaux de production et chaînes d’approvisionnement vietnamiens.

La Commission mixte sur l’économie pourrait faciliter l’identification de projets concrets, la levée des obstacles et la mise en relation des atouts du Canada avec les besoins du Vietnam.Le deuxième est l’énergie, l’un des secteurs ayant enregistré des résultats concrets lors de la visite. Le nouveau mémorandum d’entente couvre notamment le GNL, l’hydrogène, les énergies renouvelables, la gestion du carbone et les technologies liées à la transition énergétique.

Les deux parties échangent également sur le nucléaire civil.Le troisième concerne la technologie et l’innovation, notamment l’IA, les technologies quantiques, les semi-conducteurs, la cybersécurité et la gouvernance numérique. La coopération entre universités, instituts de recherche et entreprises, ainsi que les échanges de ressources humaines et les partenariats dans l’innovation, devront être renforcés.

Selon Vina Nadjibulla, le véritable enjeu sera désormais de transformer les engagements pris pendant la visite en programmes réguliers, en projets concrets et en mécanismes de coopération durables entre le Vietnam et le Canada. -VNA