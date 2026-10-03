La 11e Foire du livre de Hanoï met la technologie au service du savoir

Hanoï (VNA) – Le Comité populaire de Hanoï a officiellement inauguré, jeudi soir 2 octobre, la 11e édition de la Foire du livre de Hanoï, placée sous le thème "Le livre ouvre le savoir - La technologie guide l’avenir".

L’événement s’inscrit dans le cadre des célébrations du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954-2026) et du 74e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur de l’édition, de l’impression et de la distribution du Vietnam (10 octobre 1952-2026).

Organisée du 1er au 4 octobre 2026 dans l’espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem, cette édition réunit 31 maisons d’édition et entreprises de diffusion du livre du pays, qui présentent des milliers d’ouvrages couvrant notamment la littérature, l’éducation, l’histoire, la culture, les sciences, les technologies et le savoir-faire.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Ha, a souligné que cet événement ne se limite pas à la vente de livres, mais constitue un véritable espace d'apprentissage où les valeurs du passé se connectent aux connaissances du présent et aux technologies de demain.

Elle a précisé que la capitale mise sur le développement de l'industrie culturelle à travers une vision alliant patrimoine littéraire et culturel, identité, créativité, intégration et connexion, tout en faisant de l’édition et de la culture de la lecture un contributeur notable au développement de l’industrie culturelle de la ville.

Outre les espaces de présentation classiques, la foire de cette année met l'accent sur la transformation numérique avec des zones dédiées à l'édition électronique, aux livres audio et aux supports multimédias.

Les visiteurs peuvent notamment découvrir l’espace "Patrimoine littéraire et culturel de Thang Long - Hanoï", qui propose des bibliothèques numériques consacrées au Temple de la Littérature (Van Mieu - Quoc Tu Giam), ainsi que des expériences interactives, notamment autour de la calligraphie.

Un autre espace consacré aux sciences et à l’innovation présente des ouvrages sur des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, les données massives (Big Data) et la cybersécurité, accessibles sur différents supports numériques.

Le programme de la foire est enrichi par une série de séminaires, de débats et de lancements d'ouvrages, abordant des thématiques telles que la mémoire urbaine de Hanoï, l'art de vivre et la gastronomie du Vieux Quartier, ou encore des rencontres littéraires dédiées au jeune public.

Afin de susciter davantage l’intérêt des lecteurs, les exposants proposent par ailleurs de nombreuses promotions, réductions et offres de cadeaux personnalisés.

À travers l’ensemble de ces activités, la 11e Foire du livre de Hanoï entend contribuer à pérenniser les habitudes de lecture, à promouvoir une société de l’apprentissage et à renforcer les liens entre le secteur de l’édition et les avancées scientifiques et technologiques.-VNA

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