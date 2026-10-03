Les localités accélèrent leurs efforts pour atteindre les objectifs de croissance de 2026

Hanoï (VNA) – Lors d’une conférence en ligne réunissant le gouvernement et les localités, le 3 octobre, les autorités locales de tout le pays ont salué les orientations jugées efficaces et flexibles adoptées par le gouvernement depuis le début de l’année, qui ont contribué à maintenir une évolution positive de la situation socio-économique au cours des neuf premiers mois. Elles ont réaffirmé leur détermination à atteindre les objectifs fixés pour l’ensemble de l’année 2026.



Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a indiqué que la croissance du produit intérieur brut (PIB) régional de la capitale a atteint 10,02 % au troisième trimestre 2026, portant la croissance sur les neuf premiers mois à près de 9 %.



L’investissement social total a augmenté de 19 % sur cette période, tandis que les capitaux d’investissement issus du budget de l’État et gérés par la ville ont progressé de 80 %. Les investissements dans la construction des infrastructures ont notamment stimulé la demande dans les secteurs de la construction, des matériaux, de la mécanique, des transports et des services connexes.

Vu Dai Thang a toutefois fait état de certaines difficultés, notamment le niveau élevé des stocks industriels et la hausse de 4,91 % de l’indice des prix à la consommation (IPC) sur les neuf premiers mois, un rythme supérieur à la moyenne nationale. Pour les mois à venir, la municipalité entend accélérer les investissements et soutenir la production, tout en renforçant la maîtrise des prix.



Il a proposé que le gouvernement continue d'allouer des ressources pour accélérer les projets d'infrastructure nationaux situés à Hanoï et ceux reliant la région de la capitale – en particulier la rocade n° 5 et les lignes ferroviaires nationales traversant la ville, ainsi que les projets de pôles de transport et de connectivité reliant Hanoï aux autres provinces et villes de la région de la capitale.



Il a également préconisé une mise en œuvre rapide du nouveau mécanisme de fixation des prix des terrains, conformément à la Résolution 21-NQ/TW, afin d'éviter que les entreprises ne retardent le règlement de leurs obligations financières.



De son côté, le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Loc Ha, a indiqué qu’après une croissance de 9,8 % sur les neuf premiers mois, la ville visait une progression supérieure à 13,25 % au quatrième trimestre afin d’atteindre une croissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’année. La ville ambitionne également de générer un million de milliards de dôngs de recettes budgétaires et de décaisser la totalité de ses fonds d’investissement public.

Pour créer une dynamique décisive au quatrième trimestre, Hô Chi Minh-Ville entend s’attaquer sans délai aux obstacles liés aux procédures foncières, à la libération des sites, au financement et à la main-d’œuvre. Elle accélérera également la mise en œuvre des chantiers et projets, tout en stimulant la production industrielle, les exportations, la consommation, le tourisme et le commerce de fin d’année.

La ville accélère également les projets de transport interrégional, de métro, ainsi que ceux à Can Gio, du port de transbordement international, des partenariats public-privé, etc. Le projet de lutte contre les inondations dues aux marées, phase 1, devrait être mis en service en novembre 2026. La ville poursuit par ailleurs la mise en œuvre concrète de la Loi sur le développement urbain, avec 36 résolutions supplémentaires prévues en octobre et une quarantaine d’autres à finaliser lors de la dernière session de l’année.



Elle intensifiera aussi les projets de connectivité des transports régionaux tout en poursuivant la concrétisation de la Loi sur le développement urbain ; 36 résolutions supplémentaires devraient être adoptées en octobre et une quarantaine d'autres finalisées lors de la session de fin d'année.



Nguyen Loc Ha a réaffirmé la détermination de la ville à atteindre ses objectifs pour 2026 et à créer une dynamique pour 2027 et les années suivantes.



Parallèlement, le président du Comité populaire de la province de Ninh Binh, Nguyen Thanh Binh, a souligné les résultats impressionnants de la province sur les neuf premiers mois de l'année, avec une croissance du PIB régional atteignant 11,31 %, ce qui la place au cinquième rang national.



Toutefois, il a indiqué que Ninh Binh n'avait décaissé à ce jour que 37,3 % des fonds d'investissement public alloués par le Premier ministre, un taux qui reste faible au regard des besoins. La province s'est engagée à décaisser la totalité des fonds d'investissement public financés par le budget central d'ici fin novembre ou début décembre.



Il a proposé au Premier ministre d'envisager l'intégration de l'autoroute Ninh Binh – Son La au plan directeur du réseau routier pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.



À Son La, le président du Comité populaire provincial, Nguyen Dinh Viet, a indiqué que le PIB régional n’avait progressé que de 5,59 % au cours des neuf premiers mois, un rythme inférieur au scénario de croissance prévu pour l’année. Pour atteindre son objectif de croissance annuel, Son La doit enregistrer une croissance de son PRB supérieure à 13,8 % au quatrième trimestre. Nguyen Dinh Viet a souligné qu'il s'agissait d'un objectif très ambitieux, nécessitant une détermination sans faille, des efforts considérables et des actions décisives de la part de l'ensemble du système politique.



La province a ainsi mis en place quatre groupes de travail, chacun dirigé par un vice-président du Comité populaire provincial, afin de lever les difficultés et d’accélérer les projets susceptibles d’être achevés au quatrième trimestre, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, de l’industrie, de la construction et des services. Cette démarche vise à diversifier les moteurs de croissance, à restructurer progressivement l’économie locale et à réduire sa dépendance à l’hydroélectricité ainsi qu’aux secteurs sensibles aux aléas climatiques.

Son La collabore également avec les ministères et secteurs concernés afin de finaliser les dossiers et de réunir les conditions nécessaires à la soumission aux autorités compétentes de la demande d’approbation de la politique d’investissement de l’autoroute Moc Chau – Son La – Dien Bien.Ce projet devrait ouvrir de nouvelles perspectives de développement et insuffler une nouvelle dynamique à la province comme à l’ensemble de la région du Nord-Ouest.-VNA