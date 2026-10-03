Le gouvernement mobilisé pour atteindre les objectifs de croissance de 2026

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 3 octobre, la réunion périodique de septembre du gouvernement et la conférence en ligne entre le gouvernement et les localités. Les discussions ont porté notamment sur la situation socio-économique en septembre et au troisième trimestre, le décaissement des investissements publics, les programmes cibles nationaux et les principales tâches à accomplir au cours des prochains mois.

Qualifiant les derniers mois de 2026 de « décisifs » pour atteindre les objectifs socio-économiques fixés pour l’année, le Premier ministre a appelé les ministères, secteurs et autorités locales à poursuivre résolument la mise en œuvre des programmes et plans d’action, afin d’atteindre les objectifs de 2026 et de créer un nouvel élan pour 2027.

Il a précisé que, pour atteindre une croissance à deux chiffres, le PIB devrait progresser de plus de 12,5 % au quatrième trimestre, ce qui représente une forte pression et une tâche exigeante pour les ministères, secteurs et localités.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique, tout en garantissant la qualité et le respect des délais des textes soumis à l’Assemblée nationale. Il a fixé comme objectif un taux de décaissement de 100 % du plan d’investissement public, l’achèvement des projets prioritaires conformément au calendrier de 2026 et le règlement des projets en souffrance.

Les localités sont également appelées à contribuer aux projets de décrets du gouvernement et à proposer des mesures pour développer les zones économiques spéciales conformément à la Loi sur le développement urbain.

L’accent doit parallèlement être mis sur le développement du marché intérieur, la stimulation de la demande, la saison de consommation et de tourisme de fin d’année, ainsi que sur les exportations et la réduction du déficit commercial. Le gouvernement entend également mobiliser de nouveaux moteurs de croissance et favoriser l’investissement privé et étranger. Les groupes et grandes entreprises doivent, pour leur part, achever leurs plans d’investissement, de production et d’activité.

Le Premier ministre a demandé de contrôler strictement les prix et de maintenir l’objectif d’inflation fixé pour 2026, notamment en garantissant l’approvisionnement en carburants, électricité, produits alimentaires, matériaux de construction et médicaments. Il a appelé à renforcer les inspections contre la rétention de marchandises, la spéculation et la contrebande, à ne pas augmenter les prix de l’électricité et à poursuivre les mesures de régulation des produits administrés par l’État.

Le gouvernement doit également accélérer le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Le Premier ministre a demandé d’achever les « 100 jours de pointe » consacrés à la levée des obstacles dans ces domaines et de favoriser le développement de produits technologiques stratégiques. Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts dans les domaines de la culture et du secteur social, notamment le logement social et locatif, l’éducation, la santé et la protection sociale, ainsi que dans ceux de la défense, de la sécurité et de la cybersécurité.

S’agissant des provinces et villes, le Premier ministre a demandé de suivre étroitement la situation, de revoir et d’actualiser les scénarios de croissance après neuf mois et d’identifier précisément les écarts par rapport aux objectifs, afin de prendre les mesures nécessaires au quatrième trimestre.

Il a également appelé à identifier pleinement les moteurs et marges de croissance encore disponibles, notamment dans les secteurs, domaines et projets susceptibles de générer une forte valeur ajoutée, et à lever rapidement les obstacles liés à l’investissement, au foncier, à la libération des emprises et aux procédures administratives.

Les pôles de croissance disposant d’une économie importante, notamment Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Dông Nai et Bac Ninh, doivent viser plus haut, exploiter davantage leurs marges de croissance et renforcer leur rôle moteur et leur contribution à la croissance nationale.

Pour les localités dont la croissance reste inférieure aux objectifs, le Premier ministre a demandé d’évaluer précisément les marges disponibles et de mettre en œuvre sans délai des mesures fortes, concrètes et efficaces afin d’atteindre les objectifs au niveau le plus élevé possible.

Pour les ministères et secteurs, le Premier ministre a demandé au ministère des Finances de suivre de près la situation nationale et internationale, d’actualiser régulièrement les scénarios de croissance, de conseiller rapidement le gouvernement sur les difficultés, et de proposer des mesures efficaces et réalisables pour stimuler la production et mobiliser les ressources, notamment en soumettant d’urgence le décret réduisant de 30 % l’impôt sur le revenu des entreprises et des ménages commerciaux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 10 milliards de dôngs, ainsi qu’en simplifiant les procédures fiscales et celles liées aux investissements publics.

Concernant la Banque d’État du Vietnam, le Premier ministre a demandé de conduire la politique monétaire de manière à assurer la liquidité de l’économie, stabiliser les taux d’intérêt et le marché des changes, suivre l’évolution mensuelle de la balance des paiements, renforcer l’inspection et la supervision des établissements de crédit.

De son côté, le ministère de l’Industrie et du Commerce doit préparer la mise en œuvre de l’Accord commercial réciproque dès sa signature, promouvoir les exportations, maîtriser les importations, diversifier les marchés, tirer parti des nouveaux accords de libre-échange.

Le ministère de la Construction doit assurer l’avancement des projets de transport prioritaires, coordonner la gestion des matériaux de construction, accélérer les projets de logements sociaux et locatifs, tandis que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit améliorer la qualité des produits agricoles, répondre aux normes des marchés importateurs.

Le Premier ministre a demandé au ministère de la Justice de coordonner étroitement avec les ministères, les organismes du gouvernement et l’Assemblée nationale pour finaliser les projets de loi et de résolution, tandis que le ministère des Sciences et des Technologies doit guider la mise en œuvre de l’architecture numérique nationale, lever les obstacles à la commercialisation des résultats de la recherche et faciliter le financement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation doit finaliser le programme et la feuille de route pour mettre en place un manuel scolaire unifié et gratuit à partir de l’année scolaire 2028-2029, développer les internats dans les localités difficiles, garantir les effectifs d’enseignants et revoir les programmes et examens afin de réduire la pression scolaire et perfectionner le projet d’admission.

Le ministère de la Santé doit coopérer avec les organismes concernés et l’Assemblée nationale pour finaliser les projets de loi dans le domaine de la santé, poursuivre l’objectif de permettre à l’ensemble de la population de bénéficier d’examens médicaux périodiques ou de dépistages gratuits et d’un dossier de santé électronique d’ici fin 2026, et renforcer les infrastructures et les soins de santé de base dans les communes frontalières.

Le Premier ministre a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de finaliser la stratégie de développement du tourisme, d’intensifier la promotion sur les marchés ciblés et de stimuler le tourisme intérieur, tandis que le ministère de l’Intérieur doit perfectionner les règles relatives à l’organisation de l’appareil au niveau local, aux effectifs, aux salaires et indemnités, ainsi qu’au fonctionnement de la Bourse nationale de l’emploi et aux bases de données sur le travail.

Concernant les ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères, le Premier ministre a demandé de suivre étroitement la situation, de renforcer la défense et la sécurité, de maintenir l’ordre social, de promouvoir le lien entre défense, sécurité et développement économique, de développer une industrie de défense et de sécurité autonome et moderne et de renforcer les relations extérieures et l’intégration internationale, tandis que le ministère de la Sécurité publique doit élaborer et actualiser l’architecture et la gouvernance nationales des données et assurer le suivi des tâches liées aux sciences, technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.

Le Premier ministre a également demandé aux ministres et responsables des secteurs de préparer de manière proactive et rigoureuse les contenus destinés au 4e Plénum du Comité central du Parti et à la 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale. Il les a également appelés à renforcer la coordination avec les médias dans la communication des politiques publiques. -VNA