Économie

La Malaisie souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam dans le domaine des technologies halal

L’Université de Malaisie Perlis (UniMAP) souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam dans le secteur halal, notamment dans les domaines de la certification, des technologies, des normes et du développement industriel, ainsi que de la logistique halal.

Kuala Lumpur (VNA) - L’Université de Malaisie Perlis (UniMAP) souhaite approfondir sa coopération avec le Vietnam dans le domaine des technologies halal, notamment en matière de processus de certification répondant pleinement aux critères requis. Selon l’agence Bernama, le chancelier de l’UniMAP, Syed Faizuddin Putra Jamalullail, a estimé que les capacités de recherche de l’université pourraient constituer une base solide pour développer une coopération concrète avec le Vietnam dans les domaines des technologies, des normes et du développement industriel liés au secteur halal.

Il a rappelé qu'une délégation de l'UniMAP s'était rendue au Centre Halal d'Osaka, au Japon ; les participants y avaient discuté des possibilités pour les étudiants de suivre une formation pratique en entreprise et d'acquérir une expérience directe des opérations liées au secteur halal.

Fort de cette expérience, Syed Faizuddin a exprimé l’espoir de voir se développer des initiatives similaires de partage d’expertise au Vietnam. Le programme mené au Japon concernait notamment des étudiants en gestion d’entreprise et en génie chimique, dont la technologie alimentaire. Cette expérience pourrait servir de modèle à des initiatives similaires au Vietnam, alors que les deux pays cherchent à concrétiser leur coopération dans le secteur halal.Ramlan Osman, directeur du Centre national de certification halal (HALCERT), a pour sa part indiqué que son établissement pourrait jouer un rôle de passerelle dans la coopération entre la Malaisie et le Vietnam en matière de technologies, de normes et de développement industriel halal. Il a expliqué que HALCERT fonctionne sous la tutelle du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et que son équipe se réfère aux procédures du Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM), l’organisme chargé de la certification, pour définir les critères applicables aux produits. Ramlan Osman a également souligné l’importance de la logistique halal pour garantir l’intégrité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les exigences halal doivent ainsi être strictement respectées à toutes les étapes, du transport et du stockage jusqu’à la livraison au consommateur.

Les domaines de coopération envisagés couvrent notamment la certification et la transformation halal, les produits agricoles à valeur ajoutée, les technologies liées au riz, l’aquaculture, ainsi que des solutions innovantes en matière de logistique et de chaîne du froid.-VNA

#ASEAN #Malaisie #Vietnam #halal
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