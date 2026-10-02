Thai Airways rétablira l’ensemble de ses vols à partir du 3 octobre

Bangkok (VNA) – Thai Airways, la compagnie aérienne nationale thaïlandaise, a annoncé le rétablissement complet de son programme de vols à partir du 3 octobre 2026, après les graves inondations qui ont perturbé ses opérations à l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, entraînant l’annulation de nombreux vols et l’accumulation de bagages.

Les inondations ont isolé une partie du personnel au sol de la compagnie, dont les effectifs quotidiens ont presque diminué de moitié, passant de plus de 500 à 200-300 personnes. La pénurie a particulièrement touché les personnels spécialisés dans la manutention des marchandises et des bagages.

Selon le directeur général de Thai Airways, Chai Eamsiri, durant les trois jours les plus critiques, du 26 au 28 septembre, moins de 3% des quelque 100 vols quotidiens de la compagnie sont partis à l’heure. Pour réduire la pression sur les opérations, la compagnie a volontairement réduit de 30 à 40% son programme de vols à partir du soir du 28 septembre, réorientant certains passagers vers d’autres compagnies et coopérant avec AOT Ground Aviation Services (AOTGA) pour désengorger l’aéroport.

La situation s’est nettement améliorée au 2 octobre. Le nombre de vols annulés est passé d’un pic de près de 40 à 15 le 1er octobre, puis à neuf le 2 octobre, avant un retour à la normale à partir du 3 octobre.

Concernant les bagages en souffrance, Thai Airways coopère avec Airports of Thailand (AOT) pour les trier et avec trois sociétés de transport, dont Thailand Post, afin de les livrer directement aux domiciles ou aux hôtels des passagers. La compagnie a également mis en place des points d’indemnisation pour les passagers affectés par les retards de vols ou de bagages, conformément à la réglementation.

Le ministre thaïlandais des Transports, Phiphat Ratchakitprakarn, a confirmé que la compagnie avait pour l’essentiel pris en charge les passagers bloqués et s’efforçait de restituer tous les bagages retardés au plus tard dans la soirée du 3 octobre.

Cet incident est survenu moins de deux semaines après que Thai Airways a progressé dans le classement mondial de Skytrax, passant de la 11e à la 7e place dans la catégorie des services aéroportuaires, et a suscité de vives critiques du gouvernement et de l’opinion publique concernant sa capacité à gérer les situations de crise. -VNA