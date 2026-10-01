Thaïlande : 9,2 milliards de dollars pour lutter contre les inondations

Bangkok (VNA) – Le gouvernement thaïlandais accélère la mise en œuvre de projets de gestion et d'évacuation des eaux, pour un investissement total de près de 300 milliards de bahts (environ 9,2 milliards de dollars), afin de lutter contre les graves inondations à Bangkok et dans le bassin du fleuve Chao Phraya, tout en améliorant l'évacuation des eaux de crue vers le golfe de Thaïlande.

Le plus important de ces projets concerne la construction d'un réseau de canaux d'évacuation des crues reliant Chai Nat, Pa Sak et le golfe de Thaïlande, pour un coût de 165 milliards de bahts (environ 5,1 milliards de dollars). Les travaux devraient débuter en 2027 et s'achever environ huit ans plus tard.

Le gouvernement thaïlandais prévoit également de consacrer 95 milliards de bahts (environ 2,9 milliards de dollars) à l'amélioration du système d'irrigation dans la partie orientale du bassin inférieur du Chao Phraya, afin de faciliter l'évacuation des eaux de crue vers la mer et de réduire les inondations récurrentes.

Par ailleurs, plus de 700 projets de prévention des inondations devraient être réalisés dans le sud du pays, pour un budget compris entre 30 et 40 milliards de bahts (environ 920 millions à 1,23 milliard de dollars). – VNA