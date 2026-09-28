Singapour devient une société « super-âgée »

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Singapour (VNA) – Singapour est officiellement devenue une société « super-âgée », 21,4 % de ses citoyens étant âgés de 65 ans ou plus, contre 20,7 % en 2025 et 13,7 % il y a dix ans. Le pays a ainsi franchi le seuil de 21 % retenu par les Nations Unies pour définir une société « super-âgée ».

Selon le rapport Population in Brief 2026 publié le 25 septembre par National Population and Talent Division (NPTD), le nombre de Singapouriens âgés de 80 ans ou plus a atteint 152.000 en 2026, soit une hausse de 60 % en dix ans.

D’ici 2035, plus d’un citoyen singapourien sur quatre devrait avoir au moins 65 ans. Parallèlement, la part des personnes en âge de travailler, de 20 à 64 ans, est passée de 64,3 % en 2016 à 59,3 % en 2026.

En 2025, près de 34 % des Singapouriens âgés de 65 ans ou plus occupaient un emploi, contre 24,7 % en 2015. - VNA