Hai Phong élargit ses coopérations pour attirer les investissements chinois et les capitaux verts

Hai Phong (VNA) - Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, les relations économiques, commerciales et d’investissement entre la ville portuaire de Hai Phong (Nord) et les partenaires chinois connaissent un développement marqué. Après l’élargissement de ses limites administratives et de son espace de développement, la ville consolide son rôle de porte maritime reliant le Nord du Vietnam aux marchés régionaux et internationaux.

Son réseau d’infrastructures, comprenant le port international en eaux profondes de Lach Huyên, l’aéroport international de Cat Bi ainsi que les réseaux autoroutier, ferroviaire et fluvial, constitue un atout majeur pour attirer les investissements directs étrangers (IDE).

Au cours des huit premiers mois de 2026, les exportations de Hải Phòng ont atteint 42,2 milliards de dollars, soit environ 81,2 % de l’objectif annuel, tandis que les importations se sont établies à 31,10 milliards de dollars, en hausse de 18,56 % sur un an. Les IDE ont atteint 3,475 milliards de dollars, soit 1,8 fois le niveau enregistré à la même période de 2025.

Les investissements chinois contribuent largement à cette dynamique. Hai Phong compte actuellement 823 projets à capitaux chinois, représentant 13,262 milliards de dollars de capitaux enregistrés. La production industrielle concentre 72,73 % des projets et 76,63 % des capitaux chinois, devant la production d’électricité thermique avec 16,8 %, puis les infrastructures, l’immobilier, la logistique et les services avec 6,33 %.

Plusieurs grands groupes ont choisi la ville comme base de production, dont Deli Vietnam, avec 270 millions de dollars de capitaux enregistrés, Thâm Viêt Investment, avec 175 millions, et Boviet Hai Duong, avec 130 millions.

Les investisseurs de Hong Kong et de Taïwan (Chine) ont également engagé d’importants capitaux, notamment Jaks Hai Duong Power, avec 2,258 milliards de dollars, Regina Miracle International Vietnam, avec un milliard, Pegatron Vietnam, avec 800 millions, et Lite-On Vietnam, avec 322,5 millions.

Pegatron Vietnam emploie actuellement environ 9.000 personnes, dont plus de 8.400 Vietnamiens. Son directeur général, Huang Jen Chieh, prévoit une progression de 19,59 % du chiffre d’affaires en 2026 par rapport à 2025. Il a également salué l’environnement d’investissement de Hải Phòng et le soutien des autorités locales, qui ont contribué à la stabilité et à l’expansion des activités de l’entreprise.

Lors d’une récente visite, Shi Zhongjun, secrétaire général du Centre Chine-ASEAN (ACC), a estimé que la ville demeurait un important pôle industriel du nord et devenait une destination attractive pour les investisseurs chinois. L’ACC souhaite jouer un rôle de passerelle dans les domaines des infrastructures portuaires, de l’industrie manufacturière, de l’économie numérique et de l’énergie verte.

Cette coopération évolue également de la simple « connexion » vers la « co-construction ». Hai Phong entretient des relations d’amitié et de coopération avec plusieurs localités chinoises, dont Tianjin, Nanning, Ningbo, Shenzhen, Foshan, le Yunnan et le Guangxi. La coopération avec Nanning, qui dure depuis 20 ans, s’est notamment développée dans l’éducation, la culture, le tourisme, la santé et le commerce.

Lors d’un forum tenu le 18 septembre 2026 à Nanning, le vice-président du Comité populaire municipal de Hai Phong, Hoang Minh Cuong, a souligné la nécessité de construire ensemble des chaînes d’approvisionnement plus efficaces, de promouvoir les nouvelles technologies, de développer les ressources humaines et d’élargir les échanges entre les populations.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hai Phong, Hoang Minh Cuong. Photo: VNA

Hai Phong souhaite notamment coopérer avec Nanning et les autres localités du corridor économique pour développer un corridor consacré à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, avec des domaines prioritaires tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les biotechnologies et les énergies renouvelables. Les deux parties ont déjà établi un mécanisme de contact régulier pour leur groupe de travail commun sur l’IA.

La ville entend également renforcer les connexions logistiques en tirant parti du corridor économique et des possibilités offertes par le canal de Binh Luc, qui ouvre de nouvelles perspectives de liaison entre l’intérieur du Guangxi et la mer.

Hai Phong souhaite améliorer les liaisons routières, ferroviaires et maritimes et encourager les entreprises des deux parties à établir des chaînes de transport plus stables et efficaces.

Selon Hoang Minh Cuong, une meilleure connexion des infrastructures et des services logistiques pourrait contribuer à réduire les délais et les coûts de transport et à renforcer la compétitivité des marchandises dans la région.

Hai Phong entend ainsi continuer à jouer son rôle de porte maritime du corridor économique et à renforcer ses connexions avec les marchés de l’ASEAN et internationaux.

La mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW crée ainsi de nouveaux moteurs pour l’économie de la ville portuaire, qui entend s’appuyer sur le corridor économique Nanning-Lang Son-Hanoï-Hai Phong-Quang Ninh et sur deux décennies de coopération pour renforcer sa position au sein des chaînes d’approvisionnement régionales.- VNA