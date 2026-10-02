Tourisme

Le Vietnam améliore nettement sa position dans l’indice mondial du tourisme

Le Vietnam se classe au 52e rang sur 110 économies dans l’Indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI) 2026 publié le 25 septembre par le Forum économique mondial (WEF), selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Des touristes internationaux déambulent dans les rues de Hoi An. Photo : VNA
Des touristes internationaux déambulent dans les rues de Hoi An. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le Vietnam a gagné sept places dans l’Indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI) 2026 du Forum économique mondial (WEF), se classant au 52e rang sur 110 économies.

Cette progression traduit l’amélioration de plusieurs conditions favorables au développement du tourisme, notamment dans les domaines des infrastructures, des ressources touristiques et de la durabilité.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le WEF a publié le 25 septembre son TTDI 2026. L’indice du Vietnam atteint 4,15 points, en hausse de 6,1 % par rapport à 2024. Le pays gagne ainsi sept places par rapport au classement précédent et 11 par rapport à 2019. En Asie du Sud-Est, le Vietnam se classe 5e derrière Singapour (13e), l'Indonésie (23e), la Malaisie (26e) et la Thaïlande (38e). Cependant, la hausse de 6,1% du Vietnam est supérieure à celle de ces quatre pays.

L'Indice TTDI 2026 élaboré par le WEF vise à évaluer les facteurs et politiques créant des fondations pour le développement durable et résilient du secteur du tourisme et des voyages. Au lieu de mesurer directement les résultats d'exploitation comme le nombre de visiteurs ou les recettes, cet indice évalue les conditions aidant une destination à attirer, servir et maintenir ses activités touristiques à long terme.

L’indice repose sur cinq dimensions, 17 piliers et 102 indicateurs. Les cinq dimensions couvrent l’environnement favorable, les politiques et conditions facilitatrices, les infrastructures et services, les ressources touristiques ainsi que la durabilité du tourisme. Les indicateurs sont normalisés sur une échelle de 1 à 7, permettant une comparaison entre les économies. Notamment, le Vietnam compte sept indicateurs dans le groupe de tête mondial (1er-35e rang). Les deux indicateurs les mieux classés sont la compétitivité des prix (7e) et la sûreté-sécurité (9e). Selon l'Autorité nationale du tourisme, cela reflète la haute appréciation du WEF pour la stabilité sociopolitique du Vietnam, un avantage concurrentiel majeur pour attirer les visiteurs internationaux.

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Des touristes étrangers profitent de la plage de Khem, dans la zone économique spéciale de Phu Quoc (province d'An Giang). Photo : VNA.

Suivent les ressources culturelles (21e), les ressources naturelles (22e), la durabilité de la demande touristique (27e), les ressources pour les voyages non liés aux loisirs (30e) et les infrastructures de transport aérien (34e).

Par rapport au classement précédent, les infrastructures aériennes ont gagné neuf places, les infrastructures terrestres et portuaires 10 places, les ressources culturelles 6 places et naturelles 4 places. La durabilité environnementale a progressé de 18 places, tandis que la durabilité de la demande a bondi de 24 places.

De plus, six piliers se situent dans le groupe moyen supérieur (36e-70e rang) : infrastructures terrestres et portuaires (43e) ; capital humain et marché du travail (50e) ; préparation de technologies de l'information et de la communication (58e) ; environnement des affaires (63e) ; ouverture touristique (67e) ; santé et hygiène (68e). Ainsi, 13/17 piliers du Vietnam sont classés de moyen supérieur à supérieur. Les quatre piliers restant dans le groupe moyen inférieur et inférieur sont les services touristiques, la durabilité environnementale, la priorité au tourisme et l'impact socio-économique.

Ces résultats montrent des efforts continus pour améliorer les conditions de développement touristique, constituant une base essentielle pour renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien à l'avenir.- VNA

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