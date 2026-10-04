À Hanoï, une exposition dévoile les secrets du palais Kinh Thiên

Le 29 septembre 2026, au cœur du site historique de la citadelle impériale de Thăng Long, à Hanoï, l’exposition consacrée à la reconstitution du palais Kinh Thiên officiellement ouvert ses portes au public.

À travers des documents, des vestiges et les résultats de recherches scientifiques, l’exposition permet aux visiteurs de mieux comprendre l’évolution de l’architecture et de l’apparence du palais au fil de l’histoire, tout en mettant en lumière les enjeux liés à sa conservation et à sa reconstitution.