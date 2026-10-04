À Hanoï, une exposition dévoile les secrets du palais Kinh Thiên

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Maquette du palais Kinh Thiên présentée à l’exposition. Photo : VNA
Maquette du palais Kinh Thiên présentée à l’exposition. Photo : VNA
Des visiteurs découvrent une maquette reconstituant le palais Kinh Thiên. Photo : VNA
Des visiteurs découvrent une maquette reconstituant le palais Kinh Thiên. Photo : VNA
Les touristes découvrent lamaquette du palais Kinh Thiên. Photo : Khánh Hoà – VNA/TTXVN
Les touristes découvrent lamaquette du palais Kinh Thiên. Photo : Khánh Hoà – VNA/TTXVN
Kinh Thiên était le palais principal de la cité interdite de Thang Long sous la dynastie des Lê. Selon le “Dai Viêt su ky toàn thu” (Annales complètes du Dai Viêt), sa construction débuta en 1428, sous le règne de Lê Thai Tô, et s’acheva sous celui de Lê Thanh Tông, sur les fondations des palais principaux des dynasties des Ly et des Trân. Photo: VNA
Kinh Thiên était le palais principal de la cité interdite de Thang Long sous la dynastie des Lê. Selon le “Dai Viêt su ky toàn thu” (Annales complètes du Dai Viêt), sa construction débuta en 1428, sous le règne de Lê Thai Tô, et s’acheva sous celui de Lê Thanh Tông, sur les fondations des palais principaux des dynasties des Ly et des Trân. Photo: VNA
Le palais Kinh Thiên constituait le centre du pouvoir et le lieu des cérémonies de la cour, où se tenaient audiences, grandes cérémonies et réceptions d’envoyés. Il fut un symbole de la puissance nationale entre le XVe et le XVIIIe siècle. Photo: VNA
Le palais Kinh Thiên constituait le centre du pouvoir et le lieu des cérémonies de la cour, où se tenaient audiences, grandes cérémonies et réceptions d’envoyés. Il fut un symbole de la puissance nationale entre le XVe et le XVIIIe siècle. Photo: VNA
Les applications technologiques offrent aux visiteurs de nouvelles expériences. Photo : VNA
Les applications technologiques offrent aux visiteurs de nouvelles expériences. Photo : VNA
Bien que détruit par les guerres et les affres du temps, le palais Kinh Thiên reste le cœur de la cité impériale de Thang Long, à Hanoï. Photo: VNA
Bien que détruit par les guerres et les affres du temps, le palais Kinh Thiên reste le cœur de la cité impériale de Thang Long, à Hanoï. Photo: VNA
Des visiteurs découvrent la maquette du palais Kinh Thiên. Photo : VNA
Des visiteurs découvrent la maquette du palais Kinh Thiên. Photo : VNA
De ce palais, il ne reste plus aujourd’hui que l’esplanade, qui mesure 57 mètres de long, 41 mètres et demi de large et 2,3 mètres de haut. De grands blocs de pierre bleue constituent les marches conduisant aux trois entrées. Il y a dix marches, en tout. Séparées par deux dragons en pierre bleue, elles forment trois escaliers parallèles. Photo: VNA
De ce palais, il ne reste plus aujourd’hui que l’esplanade, qui mesure 57 mètres de long, 41 mètres et demi de large et 2,3 mètres de haut. De grands blocs de pierre bleue constituent les marches conduisant aux trois entrées. Il y a dix marches, en tout. Séparées par deux dragons en pierre bleue, elles forment trois escaliers parallèles. Photo: VNA
À l’époque féodale, le palais Kinh Thiên était le lieu où le roi et la cour rendaient hommage au Ciel et à la Terre. Il devait ainsi constituer l’un des ouvrages architecturaux les plus majestueux de la citadelle impériale. Photo: VNA
À l’époque féodale, le palais Kinh Thiên était le lieu où le roi et la cour rendaient hommage au Ciel et à la Terre. Il devait ainsi constituer l’un des ouvrages architecturaux les plus majestueux de la citadelle impériale. Photo: VNA
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À Hanoï, une exposition dévoile les secrets du palais Kinh Thiên

Le 29 septembre 2026, au cœur du site historique de la citadelle impériale de Thăng Long, à Hanoï, l’exposition consacrée à la reconstitution du palais Kinh Thiên officiellement ouvert ses portes au public.
À travers des documents, des vestiges et les résultats de recherches scientifiques, l’exposition permet aux visiteurs de mieux comprendre l’évolution de l’architecture et de l’apparence du palais au fil de l’histoire, tout en mettant en lumière les enjeux liés à sa conservation et à sa reconstitution.

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