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World Travel Awards 2026 pour l’Asie : Le Vienam honné dans de nombreuses catégories

World Travel Awards 2026 pour l’Asie : LE VIETNAM HONORÉ DANS DE NOMBREUSES CATÉGORIES

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Pôle économique et commercial majeur, Ho Chi Minh-Ville dispose d’infrastructures adaptées à l’accueil des voyageurs d’affaires et des grands événements. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville distinguée à trois reprises aux World Travel Awards 2026

La métropole du Sud a remporté les titres de première destination du tourisme d’affaires en Asie 2026 (Asia's Leading Business Travel Destination 2026), de première destination des festivals et événements en Asie 2026 (Asia's Leading Festival & Event Destination 2026), ainsi que celui de meilleur organisme municipal du tourisme en Asie 2026 (Asia's Leading City Tourist Board 2026), attribué à son Service du tourisme.

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Lancement d'une campagne contre le gaspillage alimentaire et la pollution de l'environnement

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Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et le Comité populaire de Hanoï ont lancé le 20 septembre la campagne "Des assiettes propres aux villes propres" en écho de la Journée mondial du nettoyage de la planère 2026. Cette campagne vise à réduire le gaspillage alimentaire, les déchets à la source ainsi qu'à promouvoir le développement des villes durables et de l'économie circulaire.

Mise en service de la plateforme nationale de gestion des soins d'urgence préhospitaliers dès 2027

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Conformément à la décision n° 1515/QD-TTg du Premier ministre approuvant le projet "Développement du système de soins d'urgence préhospitaliers pour la période 2026-2030", le Vietnam se fixe l'objectif global de construire et développer un système de soins préhospitaliers d'urgence moderne et intégré afin d'assurer une prise en charge, un traitement et une coordination rapides des services d'urgence.

L’éducation doit prendre une longueur d’avance pour former les talents de demain

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Lors d’une séance de travail tenue le 25 août avec les organismes concernés sur le bilan d’un an de mise en œuvre de la résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’éducation et de la formation, le secrétaire général du Parti et président To Lam a souligné que l’éducation devait prendre une longueur d’avance pour former les ressources humaines et les talents dont le pays aura besoin à l’avenir.

L'indice PMI du secteur manufacturier du Vietnam a atteint 53,3 points en août 2026

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L'indice PMI manufacturier du Vietnam a atteint 53,3 points en août 2026, atteignant son niveau le plus élevé depuis février et signalant un renforcement supplémentaire de l'activité des usines. La production manufacturière s'est étendue pour un seizième mois consécutif et à son rythme le plus rapide depuis plus de deux ans.

Garantir les conditions essentielles au développement de l’éducation

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Lors d’une réunion consacrée au bilan d’un an de mise en œuvre de la Résolution n° 71-NQ/TW sur le développement de l’éducation et de la formation, le 25 août, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé à passer résolument du perfectionnement des politiques à leur mise en œuvre, afin d’obtenir des résultats concrets.

Congés de la Fête nationale: l'aéroport international de Nôi Bai accueille un total de 3.336 mouvements d'atterrissage et de décollage

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A l'occasion des congés de la Fête nationale du 29 août au 2 septembre 2026, l'aéroport international de Nôi Bai (Hanoi) a accueilli un total de 3.336 mouvements d'atterrissage et de décollage, en hausse de 14 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le trafic passagers est estimé à 531.643 personnes, en progression de 22 % sur un an.

Quelques mesures spécifiques pour mettre en œuvre la directive relative aux missions clés de l'année scolaire 2026-2027

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Le Premier ministre a publié la Directive n° 31/CT-TTg sur la mise en œuvre des principales missions de l’année scolaire 2026-2027.
Il demande au ministre de l’Éducation et de la Formation, aux ministres et responsables des organismes concernés ainsi qu’aux présidents des Comités populaires des provinces et villes de renouveler en profondeur les méthodes de gestion de l’éducation, en passant d’une logique de « gestion de l’éducation » à une approche de « gouvernance du développement de l’éducation ». Il appelle également à remédier pleinement aux limites et difficultés existantes et à poursuivre de manière coordonnée et efficace la mise en œuvre des mesures décisives visant à faire progresser l’éducation et la formation.

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En août 1945, saisissant une occasion historique unique, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien s’est soulevé pour mener l’Insurrection générale, prendre le pouvoir dans tout le pays et ouvrir une nouvelle ère. Cette première victoire majeure depuis la fondation du Parti témoigne de la clairvoyance de sa direction et de la justesse de sa ligne révolutionnaire.

Réponse de manière proactive au changement climatique : Vision à l’horizon 2045

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La conclusion n°75-KL/TW sur la protection de l'environnement et l'adaptation proactive au changement climatique dans la nouvelle ère, a été adoptée le 28 juillet 2026 lors du 3e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat). Vision à l’horizon 2045 : Faire du Vietnam un pays offrant d’un environnement de vie sain, en harmonie avec la nature, et engagé sur la voix d’un développement durable ; mise en place d'un système moderne de gouvernance environnementale et adaptation efficace au changement climatique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET RÉPONSE ACTIVE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA NOUVELLE ÈRE

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a signé et promulgué la Conclusion n° 75-KL/TW du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat sur la protection de l’environnement et l’adaptation proactive au changement climatique dans la nouvelle période. La Conclusion fixe notamment l’objectif, à l’horizon 2030, de renforcer les capacités de gouvernance environnementale, d’adaptation au changement climatique ainsi que de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, afin de mieux protéger la vie, la santé, les biens et les moyens de subsistance de la population.