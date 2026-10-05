Ninh Binh met en valeur ses patrimoines remarquables auprès des amis internationaux

En marge du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, une délégation de l’UNESCO a effectué, les 30 septembre et 1er octobre, une visite de terrain dans les complexes paysagers de Trang An et de Tam Chuc, province de Ninh Binh, afin d’observer sur place les efforts déployés en matière de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine, ainsi que les initiatives visant à assurer les moyens de subsistance des populations locales.

En marge du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, une délégation de l’UNESCO a effectué, les 30 septembre et 1er octobre, une visite de terrain dans les complexes paysagers de Trang An et de Tam Chuc, province de Ninh Binh, afin d’observer sur place les efforts déployés en matière de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine, ainsi que les initiatives visant à assurer les moyens de subsistance des populations locales.

La délégation a également été informée de l’orientation visant à élaborer le dossier de candidature du "Paysage culturel et écologique du langur de Delacour de Van Long – Kim Bang – Tam Chuc", avant d’effectuer une promenade en barque à travers les paysages de Trang An.

C'était une occasion privilégiée pour la province de Ninh Binh de promouvoir une destination touristique patrimoniale, culturelle et naturelle de stature régionale et internationale.

Cette visite est une bonne occasion pour les experts de l'UNESCO d'étudier et d'échanger sur les valeurs exceptionnelles de Tam Chuc, notamment le lien étroit entre patrimoine culturel, paysage naturel et biodiversité, contribuant ainsi à faire rayonner les valeurs du site auprès des communautés nationale et internationale. -VNA

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