Économie

Le Vietnam veut placer les entreprises au cœur de l’innovation

​Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung appelle à renforcer le rôle des entreprises dans l’innovation, considérée comme un moteur essentiel de la croissance et de la compétitivité nationales.

Des produits scientifiques, technologiques et innovants. Photo: VNA
Des produits scientifiques, technologiques et innovants. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les entreprises doivent être placées au cœur du processus national d’innovation afin de renforcer les capacités technologiques, d’accroître la productivité et de consolider la compétitivité de l’économie vietnamienne, a souligné le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, le 4 octobre à Hanoï, lors de la Journée nationale de l’innovation 2026.

Placée sous le thème « L’innovation, moteur du développement de toute la société », la manifestation était organisée par le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec le Comité populaire de Hanoï.

Dans son discours, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a rappelé que la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique avait fait du développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique une priorité majeure et un moteur essentiel du développement national. Ces domaines doivent contribuer à moderniser les forces productives, à améliorer l’efficacité de la gestion de l’État et à permettre au Vietnam de franchir de nouvelles étapes dans la nouvelle ère.

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Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Selon le vice-Premier ministre, l’innovation doit produire des résultats concrets pour l’ensemble de la société. Elle doit permettre à l’économie d’améliorer sa productivité et l’utilisation des ressources, tout en créant de nouveaux produits, services et marchés. Pour les entreprises, elle doit favoriser l’application de nouvelles technologies, améliorer la qualité, réduire les coûts et renforcer leur participation aux chaînes de valeur. Pour les citoyens, ses bénéfices doivent se traduire par de meilleurs emplois, des revenus plus élevés et une meilleure qualité de vie.

Le Vietnam a déjà enregistré des avancées significatives. Selon l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2026, le pays se classe au 43e rang sur 139 économies, gagnant une place par rapport à 2025. Son écosystème de start-up innovantes compte plus de 4.000 entreprises, organisations et porteurs de projets, quelque 208 fonds de capital-risque et plus de 1.400 organismes d’accompagnement. Par ailleurs, 34,6 % des entreprises mènent des activités d’innovation et 20 plateformes d’échanges de technologies sont actuellement opérationnelles.

Ces résultats demeurent toutefois en deçà des ambitions du pays, a estimé le vice-Premier ministre. La part des entreprises nationales engagées dans l’innovation technologique reste limitée, tandis qu’une grande partie du tissu productif demeure concentrée sur l’assemblage et la sous-traitance à faible valeur ajoutée, avec une maîtrise encore insuffisante des technologies essentielles. Le marché des sciences et technologies et les mécanismes de transfert technologique doivent également être renforcés.

Rappelant les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, formulées le 30 juillet 2026, le vice-Premier ministre a insisté sur la nécessité de faire de chaque ministère, secteur et localité un centre d’innovation dans son domaine de compétence.

Il a souligné que la priorité devait désormais passer de la mise en place d'activités d’innovation à l'obtention de résultats concrets. Les entreprises doivent être au cœur de cette évolution, car elles identifient les besoins du marché, investissent, adoptent et maîtrisent les technologies, organisent la production et commercialisent les produits.

Pour atteindre cet objectif, les ministères et collectivités locales sont appelés à définir des missions et des indicateurs précis, à mobiliser les ressources nécessaires et à évaluer régulièrement les résultats. Les instituts de recherche et les universités doivent renforcer le transfert et la commercialisation des résultats scientifiques, développer les start-up innovantes et former des ressources humaines hautement qualifiées.

Enfin, le vice-Premier ministre a appelé à développer les liens entre entreprises, établissements de recherche, investisseurs et experts, ainsi qu'à renforcer la coopération internationale afin d'améliorer les capacités technologiques nationales et la place du Vietnam dans les réseaux mondiaux d’innovation.

La cérémonie de lancement de la Journée nationale de l’innovation 2026 a ainsi porté un message de coopération, de mise en réseau et d’action collective, avec l’ambition de diffuser davantage la culture de l’innovation dans l’ensemble de la société.-VNA

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